ООН призывает правительства стран обеспечить бедным людям доступ к лекарствам

Члены Группы пришли к выводу, что, несмотря на большой научный прогресс, миллионы людей, как в бедных, так и богатых странах оказываются в нищете из-за непомерных расходов на медицину, многие умирают только потому, что им не по карману тот или иной медицинский препарат, сообщает Центр новостей ООН.

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Генеральный секретарь ООН напомнил об обязательствах всех государств обеспечивать здоровый образ жизни, содействовать благополучию всех людей в любом возрасте, а также делиться с бедными странами новейшими технологиями.

После принятия Повестки дня в области развития на период до 2030 года Пан Ги Мун создал Группу высокого уровня, которой поручил проанализировать глобальную ситуацию с медикаментами, изучить возможности устранения противоречия между обеспечением прав создателей лекарств и технологий, с одной стороны, и соблюдением прав человека, правил торговли и требований здравоохранения, с другой.

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«После проведения всеохватывающего исследования Группа представила в сентябре 2016 года доклад, который содержал простой, но убедительный призыв: никто не должен страдать из-за того, что не может заплатить за медикаменты, услуги по диагностике, медицинские приборы или вакцины», - сказал Пан Ги Мун.

В докладе содержатся рекомендации правительствам, международным организациям, промышленности, гражданскому обществу и всем тем, кто вовлечен в сферу здравоохранения.

В нем говорится о необходимости комплексного подхода к вопросам права на интеллектуальную собственность, доступа к технологиям в сфере здравоохранения, стимулирования исследований, развития, а также обеспечения ответственности и подотчетности.

Пан Ги Мун приветствовал выводы доклада, а также отдельные комментарии членов международной Группы, которую возглавили бывший президент Швейцарии Рут Дрейфус и бывший президент Ботсваны Фестус Гонтебанье Могае.

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«Я призываю государства и заинтересованные организации изучить этот доклад и представленные в нем рекомендации, принимая во внимание существующие международные соглашения и публикации по этим важным вопросам», - заявил Генеральный секретарь. Он настоятельно рекомендовал найти возможность обеспечить доступ к лекарствам для всех, кто в них нуждается.