Вознаграждение от фармкомпаний влияет на продажи препаратов - исследование

Оказалось, что существует линейная зависимость между полученными суммами и процентом продаж лекарств определенной марки. Ученые воспользовались базой данных Medicare за 2011 год, взяв оттуда информацию о почти 2500 врачах из Массачусетса, которые за этот год выписывали пациентам рецепты на препараты, снижающие уровень холестерина в крови (статины), пишет Медпортал.

Читайте такжеФармкомпании получат доступ к базе данных генетической информации жителей Великобритании

В базе в том числе были записи о том, получали ли эти врачи вознаграждение за оформление рецепта на определенную марку лекарственного средства, и если получали — то в какой форме было это вознаграждение. Выяснилось, что производители медикаментов так или иначе платили 899 врачам из 2444, то есть более трети врачей брали деньги (или их эквивалент) от фармкомпаний. Впрочем, именно в финансовом выражении медики получали плату не так часто, в основном производители предлагали им бесплатное питание (639 случаев из 899).

Проанализировав информацию по 1559003 рецептам, выписанным на статины, ученые обнаружили, что в 356807 из них были упомянуты лекарства определенной марки, что составляет 22,8%. При этом процент брендированных препаратов, которые назначали врачи, не получавшие за эту плату, был существенно ниже — 17,8%. Исследователи подсчитали, что каждая полученная медиками от фармацевтической компании тысяча долларов увеличивает количество соответствующих назначений на 0,1%. Если производитель проводил тренинг для врачей — продажи его препаратов увеличивались на 4,8%.

Авторы исследования считают, что полученные ими данные помогут сделать лекарства более дешевыми для пациентов.