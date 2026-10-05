Учёные обнаружили неожиданную связь между детским спортом и депрессией у взрослых

То, насколько вынослив ребенок физически, может иметь значение для его психического здоровья даже спустя десятилетия. Как пишет Newsweek, новое исследование показало, что лучшая кардиореспираторная выносливость в детстве и подростковом возрасте может быть связана с более низким риском депрессии во взрослом возрасте.
Исследование провели учёные из Института медицинских исследований Мензис Университета Тасмании и Университета Аделаиды
Профессор нейронауки Медицинской школы Икана при больнице Mount Sinai Николь Авена, комментируя результаты, отметила, что ценность работы заключается в длительном периоде наблюдения. В отличие от исследований, в которых анализируются только взрослые или которые имеют короткий период наблюдения, эта работа охватывает несколько десятилетий.
Что показало исследование
Ученые проанализировали медицинские данные австралийских детей в возрасте от 7 до 15 лет, собранные в 1985 году. Впоследствии тех же участников обследовали повторно, когда им было от 36 до 49 лет. Всего в исследовании приняли участие более 1000 человек.
В 1985 году физическую подготовку участников оценивали с помощью нескольких тестов. В частности, они бегали 1,6 км для определения кардиореспираторной выносливости, выполняли прыжок в длину с места для оценки мышечной силы, а также проходили испытания на велотренажере.
Спустя более 30 лет участники прошли интервью по методике Всемирной организации здравоохранения, в ходе которого оценивалось их психическое здоровье. Одна из авторов исследования, научная сотрудница Университета Тасмании Бруклин Фрейзер, рассказала, что повышение кардиореспираторной выносливости в детстве и подростковом возрасте на одно стандартное отклонение, определенное по скорости бега на 1,6 км, было связано со снижением риска депрессии во взрослом возрасте на 13%.
Исследователи подчеркнули, что самая сильная и наиболее последовательная связь наблюдалась именно в отношении кардиореспираторной выносливости – то есть физической формы, которая развивается во время активностей, заставляющих человека тяжело дышать и прилагать значительные физические усилия. Такая связь оказалась сильнее у женщин.
В то же время авторы отмечают, что исследование было наблюдательным, поэтому полученные результаты не доказывают, что низкая физическая форма напрямую вызывает депрессию во взрослом возрасте.
Как физическая форма может быть связана с депрессией
Николь Авена отметила, что существует несколько возможных объяснений выявленной связи.
Одно из них связано с биологическим воздействием аэробных физических нагрузок на воспалительные процессы. Регулярные физические упражнения могут уменьшать хроническое воспаление в организме, регулируя работу иммунной системы. В то же время хроническое воспаление считается одним из факторов, которые могут способствовать развитию депрессии.
Другим механизмом может быть регуляция гормонов стресса. Физические нагрузки помогают регулировать гормональные процессы в организме, что может снижать уровень стресса и улучшать настроение.
Кроме того, физические упражнения повышают уровень нейротрофического фактора мозга – белка, важного для выживания, роста и поддержания нервных клеток.
Авена также предполагает, что физически активные дети чаще сохраняют привычку к регулярным занятиям спортом и физическим упражнениям во взрослом возрасте.
В то же время часть выявленной связи может объясняться общими факторами, в частности доходами семьи, домашней средой или психическим здоровьем в раннем возрасте. Все они могут одновременно влиять и на физическую форму ребенка, и на риск депрессии в будущем.
Клинический психолог и доцент Гарвардской медицинской школы Кармель Чой отметила, что кардиореспираторная выносливость может быть своеобразным показателем общего состояния здоровья, поскольку отражает работу сердца, легких и мышц. По её словам, хорошая физическая форма может свидетельствовать о меньшем количестве проблем со здоровьем в дальнейшей жизни, а они, в свою очередь, также являются известными факторами риска депрессии.
Чой также обратила внимание на социальные факторы. Дети из семей с более высоким доходом могут иметь больше возможностей заниматься организованным спортом, играть в безопасных местах и проводить время в зеленых зонах. В то же время такие семьи могут располагать большими ресурсами для поддержания психического здоровья в будущем – в частности, стабильным жильем, качественным образованием и доступом к медицинской помощи.
Что делать дальше
Фрейзер отметила, что результаты свидетельствуют: хорошая физическая форма в детстве может приносить пользу не только физическому здоровью, но и иметь долгосрочную связь с психическим здоровьем. Кардиореспираторную выносливость она назвала потенциально изменяемым фактором, связанным с психическим здоровьем на протяжении всей жизни.
По её словам, поддержка физической активности детей и подростков может быть полезна как для их физического, так и для психического здоровья во взрослом возрасте.
Учитывая значительное распространение депрессии, поиск факторов раннего возраста, на которые можно влиять и которые потенциально способствуют улучшению психического здоровья в будущем, является важной задачей для общественного здравоохранения.
Авена согласна с тем, что физическую форму можно изменять, и именно поэтому этот фактор заслуживает внимания. На практике это означает необходимость поддерживать ежедневную физическую активность и уроки физкультуры в школах, обеспечивать доступ детей к организованным занятиям спортом и обычным активным играм независимо от доходов семьи, а также уделять особое внимание девочкам, которые, как правило, раньше прекращают заниматься физической активностью.
Для ученых следующим шагом должны стать исследования, в которых физическую форму детей будут целенаправленно изменять, а затем отслеживать их психическое состояние. Это поможет лучше понять механизмы выявленной связи.
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