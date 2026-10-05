Учёные обнаружили неожиданную связь между детским спортом и депрессией у взрослых

Всего в исследовании приняли участие более 1000 человек.

То, насколько вынослив ребенок физически, может иметь значение для его психического здоровья даже спустя десятилетия. Как пишет Newsweek, новое исследование показало, что лучшая кардиореспираторная выносливость в детстве и подростковом возрасте может быть связана с более низким риском депрессии во взрослом возрасте.

Исследование провели учёные из Института медицинских исследований Мензис Университета Тасмании и Университета Аделаиды

Профессор нейронауки Медицинской школы Икана при больнице Mount Sinai Николь Авена, комментируя результаты, отметила, что ценность работы заключается в длительном периоде наблюдения. В отличие от исследований, в которых анализируются только взрослые или которые имеют короткий период наблюдения, эта работа охватывает несколько десятилетий.

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Что показало исследование

Ученые проанализировали медицинские данные австралийских детей в возрасте от 7 до 15 лет, собранные в 1985 году. Впоследствии тех же участников обследовали повторно, когда им было от 36 до 49 лет. Всего в исследовании приняли участие более 1000 человек.

В 1985 году физическую подготовку участников оценивали с помощью нескольких тестов. В частности, они бегали 1,6 км для определения кардиореспираторной выносливости, выполняли прыжок в длину с места для оценки мышечной силы, а также проходили испытания на велотренажере.

Спустя более 30 лет участники прошли интервью по методике Всемирной организации здравоохранения, в ходе которого оценивалось их психическое здоровье. Одна из авторов исследования, научная сотрудница Университета Тасмании Бруклин Фрейзер, рассказала, что повышение кардиореспираторной выносливости в детстве и подростковом возрасте на одно стандартное отклонение, определенное по скорости бега на 1,6 км, было связано со снижением риска депрессии во взрослом возрасте на 13%.

Исследователи подчеркнули, что самая сильная и наиболее последовательная связь наблюдалась именно в отношении кардиореспираторной выносливости – то есть физической формы, которая развивается во время активностей, заставляющих человека тяжело дышать и прилагать значительные физические усилия. Такая связь оказалась сильнее у женщин.

В то же время авторы отмечают, что исследование было наблюдательным, поэтому полученные результаты не доказывают, что низкая физическая форма напрямую вызывает депрессию во взрослом возрасте.

Как физическая форма может быть связана с депрессией

Николь Авена отметила, что существует несколько возможных объяснений выявленной связи.

Одно из них связано с биологическим воздействием аэробных физических нагрузок на воспалительные процессы. Регулярные физические упражнения могут уменьшать хроническое воспаление в организме, регулируя работу иммунной системы. В то же время хроническое воспаление считается одним из факторов, которые могут способствовать развитию депрессии.

Другим механизмом может быть регуляция гормонов стресса. Физические нагрузки помогают регулировать гормональные процессы в организме, что может снижать уровень стресса и улучшать настроение.

Кроме того, физические упражнения повышают уровень нейротрофического фактора мозга – белка, важного для выживания, роста и поддержания нервных клеток.

Авена также предполагает, что физически активные дети чаще сохраняют привычку к регулярным занятиям спортом и физическим упражнениям во взрослом возрасте.

В то же время часть выявленной связи может объясняться общими факторами, в частности доходами семьи, домашней средой или психическим здоровьем в раннем возрасте. Все они могут одновременно влиять и на физическую форму ребенка, и на риск депрессии в будущем.

Клинический психолог и доцент Гарвардской медицинской школы Кармель Чой отметила, что кардиореспираторная выносливость может быть своеобразным показателем общего состояния здоровья, поскольку отражает работу сердца, легких и мышц. По её словам, хорошая физическая форма может свидетельствовать о меньшем количестве проблем со здоровьем в дальнейшей жизни, а они, в свою очередь, также являются известными факторами риска депрессии.

Чой также обратила внимание на социальные факторы. Дети из семей с более высоким доходом могут иметь больше возможностей заниматься организованным спортом, играть в безопасных местах и проводить время в зеленых зонах. В то же время такие семьи могут располагать большими ресурсами для поддержания психического здоровья в будущем – в частности, стабильным жильем, качественным образованием и доступом к медицинской помощи.

Что делать дальше

Фрейзер отметила, что результаты свидетельствуют: хорошая физическая форма в детстве может приносить пользу не только физическому здоровью, но и иметь долгосрочную связь с психическим здоровьем. Кардиореспираторную выносливость она назвала потенциально изменяемым фактором, связанным с психическим здоровьем на протяжении всей жизни.

По её словам, поддержка физической активности детей и подростков может быть полезна как для их физического, так и для психического здоровья во взрослом возрасте.

Учитывая значительное распространение депрессии, поиск факторов раннего возраста, на которые можно влиять и которые потенциально способствуют улучшению психического здоровья в будущем, является важной задачей для общественного здравоохранения.

Авена согласна с тем, что физическую форму можно изменять, и именно поэтому этот фактор заслуживает внимания. На практике это означает необходимость поддерживать ежедневную физическую активность и уроки физкультуры в школах, обеспечивать доступ детей к организованным занятиям спортом и обычным активным играм независимо от доходов семьи, а также уделять особое внимание девочкам, которые, как правило, раньше прекращают заниматься физической активностью.

Для ученых следующим шагом должны стать исследования, в которых физическую форму детей будут целенаправленно изменять, а затем отслеживать их психическое состояние. Это поможет лучше понять механизмы выявленной связи.

Новости науки

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