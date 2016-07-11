Каждая пятая семья в Украине не имеет возможности покупать лекарства - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, сегодня каждая пятая семья не имеет возможности купить лекарства, и снижение их доступности продолжает расти.

Минздрав работает над введением государственного регулирования цен на основные лекарственные средства и референтного ценообразования, просмотра надлежащей практики врачебных назначений и рецептурного отпуска лекарств, разработки национальной Концепции импортозамещения и развития отечественного фармпроизводства. В ведомстве считают, в Украине есть все условия, позволяющие разрабатывать, регистрировать и производить отечественные качественные, эффективные, безопасные и доступные лекарственные средства. Для реализации этой стратегии необходимо объединение усилий Правительства, министерств, производителей и дистрибьюторов лекарств, заинтересованных инвесторов, создания прочной технологической и научно-инновационной платформы.

Первоочередными мерами государственного регулирования цен на основные лекарственные средства участниками заседания было определено внедрение механизма государственной регистрации цен вместо декларирования изменений оптово-отпускных цен; установление предельных оптово-отпускных и розничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения; внедрение Государственного реестра цен и другого.

По мнению специалистов, следует безотлагательно создать перечень лекарственных средств, подлежащих импортозамещению, и определить препараты, которые возможно производить в Украине с учетом клинических, фармакологических и технологических особенностей. Важным аспектом должна стать поддержка и защита отечественных производителей, которые будут задействованы в реализации программы, создания такой ценовой политики, которая бы обеспечивала рентабельность заводов, дистрибьюторов и аптек и одновременно гарантировала бы доступность лекарств.