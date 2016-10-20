У мужчин со счастливым детством формируются более устойчивые семейные связи - психологи

Мужчины, чье детство прошло в счастливой семье, формируют более устойчивые семейные связи к старости, заявляют психологи. Этот вывод был сделан из исследования, занявшего более полувека, пишет Psychological Science.

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Исследование началось между 1938 и 1942 годом, после окончания Великой депрессии. Исследователи из Бостона собрали информацию о юношах и их взаимоотношениях с семьей. Всего в исследовании участвовали 268 второкурсников из Гарварда и 456 бостонских подростков из неблагополучных семей. Спустя 60 лет уже другие ученые связались с участниками исследования и обнаружили, что чем теплее был климат в семье, тем более прочные связи с партнерами у них были впоследствии.

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Психологи предполагали, что, раз люди и детстве, и в старости довольно беспомощны, то они должны формировать отношения привязанности с другими людьми, чтобы те о них заботились. Эта концепция была частью теории привязанности, описывающей динамику межличностных отношений. Выяснилось, что мужчины, имевшие в детстве теплые отношения с родителями, в дальнейшей жизни лучше справлялись с отрицательными эмоциями и к старости образовывали крепкие пары.