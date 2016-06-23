Отдых на природе улучшает отношения в семье - психологи



Психологи из Университета Иллинойса подчеркивают, что для улучшения атмосферы в семье следует отдыхать на природе. По словам специалистов, наладить отношения помогут семейные прогулки в парке. Важно, чтобы подобные прогулки вошли в привычку (прогуливаться стоит раз в неделю), пишет meddaily.ru.

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Итак, достаточно прогуляться в парке 20 минут, чтобы успокоить детей и повысить качество отношений с брачным партнером. Главное, уйти подальше от телевизора, планшетов, компьютеров, ведь именно зелень вокруг делает людей менее раздражительными.

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По словам ученых, деревья, разные растения и даже трава позволяют восстановить умственные ресурсы. В частности, восстанавливается внимание. А когда внимание работает на все 100%, человеку проще распознавать социальные сигналы, исходящие от членов семьи. Итог - меньше раздражительности, больше самоконтроля и хорошие отношения в семье. В свою очередь, в парке развлечений или в кинотеатре ресурсы внимания, напротив, истощаются.