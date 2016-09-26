Депрессия и тревожность передаются детям от родителей - исследование

Исследователи проанализировали данные 250 подростков и их родителей. Они обнаружили: у детей, чьи родители страдали от депрессии, риск этого психического расстройства оказался повышен на 45%. Причем, у детей заболевание обычно было тяжелее, передает Мeddaily.ru со ссылкой на "RuNews24".

Потом ученые провели эксперименты с обезьянами. Специалисты оценивали уровень гормона стресса (кортизола) у подопытных животных, когда в клетку заходили посторонние. Некоторые обезьяны застывали и настораживались. Исследование показало, что высокая тревожность передавалась от обезьян к их детенышам в 35% случаев. Также исследователи заметили схожие особенности мозга у тревожных родителей и детенышей.

Ранее сотрудники Университета Эразма проанализировали данные 4746 пар матерей и детей, а также 4144 отцов. В середине беременности родители заполняли анкеты, предназначенные для оценки уровней тревоги и депрессии. Три года спустя анкетирование повторили. Исследование показало: дети, чьи родители страдали от депрессии или тревоги в процессе беременности либо сразу после рождения ребенка, чаще были привередливыми в еде.

Читайте такжеЙога поможет подросткам справиться с тревожными расстройствами - учёныеВ целом привередливыми оказались около 30% детей младше 3 лет. Матери испытывали тревогу и во время беременности, и после рождения ребенка. А отцы чаще страдали от депрессии в период раннего детства ребенка. Высокие уровни тревоги у матери были теснее всего связаны с привередливостью ребенка в еде.

Кроме того, депрессия в процессе беременности у матери свидетельствовала о том, что ребенок в возрасте 4 лет будет разборчивым в еде. И это не зависимо от того, сохранились ли у нее симптомы расстройства на момент второго опроса. Примерно так же на пищевое поведение детей влияли проблемы с психикой у отцов.