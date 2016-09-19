У женатых мужчин здоровье крепче, чем у холостых - японские медики

Посвященное этому исследование было представлено на проходящей в Мюнхене ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета, кратко о нем сообщает издание The Daily Mail.

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Ученые показали, что женатые мужчины в два раза реже, чем холостые, имеют избыточный вес и связанные с его наличием заболевания. Например, у них реже развивается метаболический синдром, связанный с сахарным диабетом, высоким давлением и ожирением.

Медики изучили более 270 человек, средний возраст которых составлял 65 лет. У всех респондентов был диагностирован сахарный диабет второго типа. Из них 180 человек были женаты, а 90 — холосты.

Ученые определили индекс массы тела респондентов и измеряли содержание у них жировой ткани. Женатые мужчины, как показали замеры, в среднем в два раза реже страдали от избыточного веса, чем холостые.

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Содержание жировой ткани у женатых в среднем составило 18,9 килограмма, тогда как у холостых — 23,5 килограмма. Первые имели на 58 процентов меньший риск развития метаболического синдрома.

Ученые замечают, что обнаруженные ими взаимосвязи проявляются только для мужчин, но не для женщин. Причину того, что женатые мужчины более здоровые, чем холостые, медики видят в более рациональном питании первых и их своевременном обращении за медицинской помощью.