Британские ученые заявили о первом случае излечения взрослого человека от ВИЧ-инфекции

Британские медики из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского и Королевского колледжей Лондона заявили о первом случае излечения от ВИЧ-инфекции взрослого человека, сообщает The Sunday Times.

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От ВИЧ-инфекции вылечился 44-летний британец. Он стал первым из 50 человек, успешно прошедшим специальную противовирусную терапию. Новая методика, по словам ученых, позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен. Как показали исследования, содержание вируса в его крови после прохождения терапии столь мало, что привело к отрицательным результатам анализов.

Стандартная антиретровирусная терапия подавляет активные инфицированные клетки, но не затрагивает остальные зараженные T-лимфоциты. Это означает, что существующие в настоящее время препараты способны контролировать активность ВИЧ-инфекции, но не избавляться от нее. Ученые отмечают, что предложенная ими терапия пока проходит испытания и не предназначена для широкого клинического внедрения.

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К 2014 году, по данным ВОЗ, около 37 миллионов человек в мире были инфицированы ВИЧ-инфекцией, а 34 миллиона умерли от причин, связанных с заболеванием. К этому же времени от вируса ежегодно погибали около 1,5 миллиона человек и около 2,2 миллиона становились носителями вируса. Противовирусную терапию получают менее половины заболевших.

Как сообщал УНИАН, в Украине количество случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией остается высокой. Из почти 130 тысяч ВИЧ-инфицированных, которые сегодня находятся под наблюдением, абсолютное большинство - 87% - лица репродуктивного и трудоспособного возраста (15-49 лет).

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают, что в условиях существующего гуманитарного кризиса и боевых действий на Востоке Украины возросли риски распространения ВИЧ-инфекции, в том числе в сочетании с гепатитами и инфекциями, передающимися половым путем.