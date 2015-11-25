ВИЧ покинул список смертельно опасных болезней - ученые

Теперь болезнь перешла в то же ряд, что и диабет, гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания, передает Lenta.ru со ссылкой на блог Discover.

По последним данным американской статистики, средний возраст смерти ВИЧ-пациентов резко вырос по сравнению с 1987 годом. Для мужчин он вырос на 34 процента: с 37,9 (1987 год) до 50,8 года (2013). Среди женщин прогресс еще более разителен — с 35,2 года до 49,7 года.

24 ноября 2015 года был представлен новый отчет программы ООН по борьбе со ВИЧ/СПИДом. Отмечается, что к концу 2013 года в мире было около 36,9 миллиона ВИЧ-инфицированных, и 70 процентов их живет в Африке южнее Сахары. Число новых случаев заражения с 2000 года сократилось на 35 процентов. Антиретровирусную терапию в 2015 году проходят 15,8 миллиона инфицированных (рост на 2,2 миллиона по сравнению с 2014 годом).

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Таких результатов удалось добиться благодаря раннему началу лечения, долгосрочной терапии и медицинскому обслуживанию ВИЧ-инфицированных. Наконец, уже в 2010-е годы стала очевидна польза антиретровирусной терапии: даже у пациентов с ослабленной иммунной системой она повышает уровень жизни и резко снижает вероятность передачи вируса другим людям.

Врачи отмечают, что главной угрозой для здоровья ВИЧ-инфицированных сейчас являются не связанные с вирусом СПИДа болезни, а побочные эффекты антиретровирусных препаратов и иммунодефицита — инфаркты, определенные типа рака и неврологические заболевания.

Ранее УНИАН со ссылкой на доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) сообщал, что за последние 15 лет был достигнут значительный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ: за это время заболеваемость снизилась на 35%, асмертность – на 41%.