Военные из зоны АТО должны тестироваться на вирус гепатита - эксперты.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Профилактика и борьба с распространением инфекционных заболеваний в зоне АТО: гепатит, ВИЧ и др" народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

«Я надеюсь, что мы вместе с юристами, Министерством здравоохранения, Минобороны в ближайшее время выработаем эти изменения и очень рассчитываем, что они будут приняты»,- сказала она.

Депутат отметила, что сегодня большое количество демобилизованных военнослужащих возвращаются домой, и к народным депутатам, юристам и адвокатам поступает от них много обращений по поводу заболеваний гепатитом и ВИЧ/СПИДом. По ее словам, ныне существующая система законодательства не дает возможности эффективно решать эту проблему.

В частности, Сысоенко сообщила, что действующим приказом Минобороны № 402 предусмотрено обязательное проведение диагностики на инфекционные заболевания, в том числе и на гепатит при прохождении медицинских комиссий.

Депутат заметила, что когда мобилизованные возвращаются домой, то на них уже не распространяется финансирование по тем программам, которые финансируются из бюджетов Минобороны, и по сути они должны проходить лечение за средства бюджета по месту своего жительства.

«Не предусмотрен механизма передачи демобилизованных в учреждения здравоохранения по месту жительства и надлежащее лечение, то есть сегодня ребята остаются наедине со своими проблемами»,- констатировала депутат и напомнила, что такое лечение очень дорогостоящее.

В.и.о. главного инфекциониста Минобороны Виктор Третьяков согласился с необходимостью внести изменения в указанный приказ.

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«Нужно внести изменения в приказ № 402. Но хотелось, чтобы эти изменения не остались лишь изменениями, а чтобы были практические выводы. Мы только за то, чтобы это произошло»,- сказал он.

Третьяков также сообщил, что приказ №402 касается призыва в ряды ВСУ. По его словам, согласно этому приказу тестирование на инфекционные заболевания обязательно проходят призывники срочной службы, контрактники и офицеры. «Тестирование не проходят лишь мобилизованные», - добавил медик.

Начальник центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Сергей Литовка в свою очередь отметил, что в ВСУ выявляют больных преимущественно с хроническим гепатитом.

«Доказанных фактов острого гепатита С, то есть гепатита, который был получен именно при прохождении военной службы, единицы»,- добавил он.

Одновременно Литовка согласился, что выполнение боевых задач в полевых условиях зимой вызывает определенные изменения иммунитета, которые приводят к тому, что у человека может обостряться хронический гепатит С.