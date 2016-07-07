В Бразилии призывают спортсменов и туристов не бояться вируса Зика и ехать на Олимпиаду

Исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер обратился с призывом к туристам и спортсменам о том, что не нужно бояться заражения вирусом Зика и смело ехать на летние Олимпийские игры в Рио-де Жанейро.

Об этом говорится в его заявлении на сайте Олимпиады-2016, передает ZN.ua.

«В последние недели ходило много слухов о возможной вспышке тропических заболеваний во время игр. Я, как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), могу вас заверить, что риск заражения вирусом Зика во время Олимпиады практически отсутствует. Традиционно в южном полушарии в зимний период наблюдается крайне небольшое число пациентов с заболеваниями, передающимися комарами Aedes aegypti. И, действительно, мы можем зафиксировать тенденцию к снижению количества случаев заражения Зикой в последние недели в Рио-де-Жанейро и по всей Бразилии», - отметил Темер.

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Переносчиками вируса выступают комары Aedes aegypti. К клиническим признакам вызываемой им лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах. 1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение вируса Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения.

***Летние Олимпийские игры состоятся с 5 по 21 августа 2016 года. Это будет первая Олимпиада, организованная в Южной Америке. Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.