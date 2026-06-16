Гастроэнтеролог рассказала, какой орган больше всего страдает от антибиотиков, и как помочь организму восстановиться после лечения.

Антибиотики помогают справиться с опасными инфекциями, но их прием нередко вызывает вопросы о последствиях для здоровья.

Какой вред организму может нанести прием антибиотиков, действительно ли они способны надолго нарушить работу кишечника и что помогает восстановиться после лечения - читайте в материале.

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Что происходит с организмом после антибиотиков

Многие люди во время приема антибиотиков замечают проблемы с желудком - тошноту, спазмы в животе или диарею. Дело в том, что антибиотики, убивая вредные бактерии, заодно убивают и часть полезных микроорганизмов, которые поддерживают иммунитет, пишет гастроэнтеролог и доктор медицины Триша Пасрича (Trisha Pasricha) в своей колонке для The Washington Post.

Кроме того, некоторые антибиотики напрямую действуют на кишечник. Например, азитромицин (он входит в популярные "Z-Pak") связывается со специальными рецепторами в кишечнике и может вызывать его сокращения - отсюда и неприятные спазмы в животе.

Получается, что больше всего от антибиотиков страдает именно кишечник - там живут триллионы бактерий, которые составляют наш микробиом. У людей со слабым иммунитетом или у тех, кто принимает некоторые лекарства (например, препараты для снижения кислотности желудка), антибиотики могут сильнее нарушать баланс микробиома, а это повышает риск заражения бактерией C.difficile.

Несколько дней проблем с пищеварением - это нормально, хотя и неприятно. Сам по себе такой дискомфорт не значит, что микробиом испорчен навсегда, хотя многие люди этого боятся. На самом деле антибиотики вызывают временные изменения в микробиоме, но он довольно быстро восстанавливается - обычно в течение нескольких недель, даже после сильных препаратов. Исключением могут быть только дети: микробиом ребенка более чувствителен и может пострадать сильнее и надолго.

Есть еще один момент, который все усложняет. У некоторых людей после острой инфекции (например, кишечной) надолго остаются проблемы с пищеварением - развивается синдром раздраженного кишечника. Эти проблемы возникают не из-за антибиотиков, а из-за самой болезни, но понять, что именно стало причиной плохого самочувствия - антибиотик, перенесенная инфекция или и то, и другое - бывает очень сложно.

Какой вред организму может нанести прием антибиотиков

До недавнего времени ученые могли только предполагать, какой вред могут наносить антибиотики нашему организму. Было неясно, как долго сохраняются изменения в микробиоме после курса лечения и зависит ли это от конкретного препарата. Ответ на эти вопросы дало масштабное шведское исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

Ученые изучили рецепты и анализы микробиома почти 15 000 человек и обнаружили: у некоторых людей даже один курс антибиотиков менял состав микробиома на годы вперед.

Сильнее всего на это влияли три антибиотика широкого спектра действия - клиндамицин, флуклоксациллин и фторхинолоны. Но популярные в США препараты - амоксициллин, азитромицин и цефалексин - оказывали гораздо более слабое и кратковременное действие.

Вывод простой: разные антибиотики влияют на кишечник по-разному, и многое зависит и от самого препарата, и от особенностей организма человека. Что именно это значит для здоровья в будущем - пока неизвестно, нужны дальнейшие исследования.

Как защитить кишечник во время приема антибиотиков

Желание людей подстраховаться пробиотиками во время приема антибиотиков вполне понятно. Но вот убедительных доказательств, что они помогают, нет. Метаанализ нескольких исследований 2023 года говорит, что эффект от пробиотиков на фоне антибиотиков крайне незначительный.

Казалось бы - какой от них вред? Но исследование 2018 года, опубликованное в журнале Cell, показало, что у людей, принимавших пробиотики после антибиотиков, восстановление микробиома занимало намного больше времени, чем у тех, кто пробиотики не пил.

В то же время есть весомые доказательства того, что пробиотики могут помочь предотвратить инфекцию C.difficile у людей из групп повышенного риска - например, у пациентов в больнице или с ослабленным иммунитетом. Если это ваш случай, стоит обсудить это с врачом. Но для большинства людей, скорее всего, разумнее сэкономить деньги.

Как восстановить кишечник после антибиотиков без пробиотиков

Эта область требует дополнительных исследований, но есть три способа, которые подкреплены весомыми научными данными.

Ешьте больше клетчатки

Микробы кишечника перерабатывают клетчатку и производят полезные вещества - короткоцепочечные жирные кислоты. Если не хватает клетчатки в обычном рационе, можно добавить псиллиум. Суточная норма: для женщин до 50 лет - 25 г, для мужчин до 50 лет - 38 г, для женщин старше 50 лет - 21 г, для мужчин старше 50 лет - 30 г.

Ешьте разную клетчатку

Просто набрать нужное количество клетчатки - это только полдела, важнее разнообразие. Крупное исследование 2018 года показало: именно разнообразие растительной еды в рационе лучше всего связано с разнообразием микробов в кишечнике - а это один из признаков здорового микробиома.

Разные виды клетчатки питают разные бактерии, поэтому, если есть только один вид клетчатки (даже в больших количествах), вы кормите лишь часть микробов, а остальные остаются "голодными".

Ешьте ежедневно ферментированные продукты

Например, греческий йогурт или кимчи.

В известном исследовании Стэнфордского университета здоровых взрослых разделили на две группы: одни перешли на диету с высоким содержанием клетчатки, а другие почти ничего не меняли в питании, кроме того, что ели как можно больше ферментированных продуктов. Через 10 недель у группы с ферментированными продуктами заметно выросло разнообразие микробиома, и - что особенно важно - снизился уровень 19 разных воспалительных белков в крови. Чем больше ферментированных продуктов ели участники, тем сильнее был эффект.

Вывод: антибиотики играют важнейшую роль в борьбе с инфекциями - если они вам назначены, принимайте их. Главное - использовать их только по показаниям и, если есть выбор, отдавать предпочтение препарату с более узким спектром действия. Не стоит просить врача выписать антибиотики при простуде или другой вирусной инфекции - на вирусы эти препараты не действуют, а риск побочных эффектов создают.

И самое важное: если вы начали курс антибиотиков, обязательно пройдите его до конца - это гарантирует полное избавление от инфекции и не даст бактериям выработать устойчивость к антибиотикам.

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