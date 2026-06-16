Мировое медицинское сообщество выступило в защиту Ильи Емца и Центра детской кардиологии и кардиохирургии

Мировые кардиохирурги призвали украинские власти сохранить целостность Центра детской кардиологии и кардиохирургии

Ведущие детские кардиохирурги и кардиологи мира обратились к Президенту Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров и Министерства здравоохранения с призывом сохранить целостность Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.

Среди подписантов обращения – руководители и ведущие специалисты Columbia University Medical Center (США), Deutsches Herzzentrum der Charité (Германия), University College London (Великобритания), University of Toronto (Канада), Royal Alexandra Hospital for Children (Австралия), Seattle Children’s Hospital и других авторитетных медицинских центров мира.

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В частности, президент Congenital Heart Surgeons’ Society Ричард Джекис (США), профессор кардиохирургии Колумбийского университета Эмиль Баша (США), один из самых авторитетных детских кардиохирургов мира Рене Претр (Швейцария), профессор Университетского колледжа Лондона Мартин Эллиотт (Великобритания), директор отделения врождённой и детской кардиохирургии Deutsches Herzzentrum der Charité Йоахим Фотиадис (Германия), профессор Университета Торонто Уильям Уильямс (Канада), профессор Сиднейского университета Тимоти Картмилл (Австралия), а также американские кардиологи Марк Левин, Томас Джонс, Санфорд Мелзер и Брайан Моррей.

В обращении подчеркивается, что врождённые пороки сердца являются одной из самых сложных областей медицины, требующей высокоспециализированных команд, многолетнего опыта и концентрации экспертных знаний в одном центре. Именно поэтому ведущие медицинские учреждения мира работают по принципу объединения специалистов и ресурсов, а не их распыления.

Международные эксперты отмечают, что Центр детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве под руководством профессора Ильи Емца заслуженно завоевал международное признание благодаря высоким результатам лечения и весомому вкладу в развитие детской кардиохирургии.

"Угроза потери экспертных знаний противоречит международному опыту и, как минимум, станет рискованным шагом. Лучшие центры мира концентрируют экспертизу в небольшом количестве учреждений, где обеспечиваются наилучшие результаты лечения", – говорится в обращении.

Отдельно авторы письма подчеркивают, что мировой опыт свидетельствует: лучшие результаты достигаются именно в высокоспециализированных центрах с большим потоком пациентов и сформированными командами экспертов. В то же время ослабление таких центров может негативно сказаться на качестве медицинской помощи и даже привести к дополнительным расходам для системы здравоохранения.

Международные специалисты также выразили готовность предоставить украинским властям дополнительные консультации и экспертную поддержку по вопросам сохранения и дальнейшего развития Центра, который сегодня является одним из ведущих учреждений детской кардиохирургии не только в Украине, но и в Восточной Европе.