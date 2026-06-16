Омега-3 утром или вечером: когда добавка усваивается лучше

Омега-3 относится к числу самых ценных питательных веществ, способствующих поддержанию здоровья сердца, мозга и глаз. Часто возникает вопрос: когда следует принимать омега-3, чтобы обеспечить его наилучшее усвоение – утром, в обед или вечером, пишет Catena.
Издание отмечает, что хотя время приема имеет определенное значение, существуют исследования, показывающие, что есть и другие факторы, существенно влияющие на эффективность приема добавок.
Чтобы лучше понять, когда следует принимать омега-3, важно знать, что это за жиры, каковы их основные источники в пище и как они усваиваются организмом.
Что такое жиры омега-3 и каковы их лучшие пищевые источники?
Омега-3 – это группа полиненасыщенных жирных кислот, необходимых организму. Термин "незаменимые" означает, что организм не может вырабатывать их в достаточном количестве, поэтому их нужно получать с пищей или с помощью пищевых добавок.
"Эти жиры, среди прочего, участвуют в нормальном функционировании клеточных мембран, регуляции воспалительных процессов, поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной работе нервной системы. Наиболее важными формами омега-3 являются ALA, EPA и DHA", – говорится в статье.
Альфа-линоленовая кислота (ALA)
ALA – это растительная форма омега-3 и единственная, которая считается незаменимой с точки зрения питания. Ее полезные свойства следующие:
- Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы;
- Участвует в противовоспалительных процессах;
- Является предшественником эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA);
- Поддерживает липидный обмен.
В статье National Library of Medicine указывается, что важными пищевыми источниками ALA являются:
- Семена льна;
- Семена чиа;
- Орехи;
- Рапсовое масло;
- Соевое масло;
- Конопля.
Эйкозапентаеновая кислота (EPA)
Она содержится преимущественно в жирной рыбе и известна своими противовоспалительными свойствами. Преимущества приема добавок:
- Поддерживает здоровье сердца;
- Способствует снижению уровня триглицеридов;
- Участвует в регуляции воспалительной реакции;
- Поддерживает психическое и эмоциональное здоровье.
Пищевые источники, которые следует включить в рацион для обеспечения достаточного потребления:
- Лосось;
- Скумбрия;
- Сардины;
- Селедка;
- Тунец;
- Добавки с рыбьим жиром.
Докозагексаеновая кислота (DHA)
DHA является одной из важнейших жирных кислот, поддерживающих здоровье мозга и сетчатки глаза. Среди ее преимуществ, в частности, можно выделить следующие:
- Поддерживает когнитивные функции;
- Способствует здоровью глаз;
- Участвует в развитии нервной системы;
- Поддерживает качество сна.
Источниками DHA в пище являются, в частности:
- Жирная рыба;
- Морепродукты;
- Рыбий жир.
Прием добавок с омега-3 вечером
Многие специалисты считают, что добавки можно без проблем принимать и вечером, особенно в тех случаях, когда ужин является самым сытным приемом пищи в течение дня. Если вы решили принимать добавку вечером, она лучше усваивается благодаря наличию пищевых жиров, которые стимулируют секрецию желчи и пищеварительных ферментов, необходимых для лучшего всасывания.
Существуют также исследования, свидетельствующие о том, что ДГК может способствовать регулированию циркадного ритма и поддержанию естественной выработки мелатонина. По этой причине некоторые люди могут предпочитать прием омега-3 вечером.
Однако для большинства людей прием вечером столь же эффективен, как и прием утром. Итак, что касается того, когда принимать омега-3, ответ прост: либо утром, либо вечером, во время приема пищи, содержащей жиры, и, желательно, в одно и то же время суток.
Какова рекомендуемая суточная доза омега-3?
Потребность в омега-3 зависит от типа жирной кислоты и возраста. В отношении ALA существуют официальные рекомендации по суточному потреблению, тогда как для EPA и DHA большинство рекомендаций основано на исследованиях, проведенных с целью определения дополнительных преимуществ.
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