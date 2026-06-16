Омега-3 утром или вечером: когда добавка усваивается лучше

Чтобы лучше понять, когда следует принимать омега-3, важно знать, что это за жиры, каковы их основные источники в пище и как они усваиваются организмом.

Омега-3 относится к числу самых ценных питательных веществ, способствующих поддержанию здоровья сердца, мозга и глаз. Часто возникает вопрос: когда следует принимать омега-3, чтобы обеспечить его наилучшее усвоение – утром, в обед или вечером, пишет Catena.

Издание отмечает, что хотя время приема имеет определенное значение, существуют исследования, показывающие, что есть и другие факторы, существенно влияющие на эффективность приема добавок.

Чтобы лучше понять, когда следует принимать омега-3, важно знать, что это за жиры, каковы их основные источники в пище и как они усваиваются организмом.

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Что такое жиры омега-3 и каковы их лучшие пищевые источники?

Омега-3 – это группа полиненасыщенных жирных кислот, необходимых организму. Термин "незаменимые" означает, что организм не может вырабатывать их в достаточном количестве, поэтому их нужно получать с пищей или с помощью пищевых добавок.

"Эти жиры, среди прочего, участвуют в нормальном функционировании клеточных мембран, регуляции воспалительных процессов, поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной работе нервной системы. Наиболее важными формами омега-3 являются ALA, EPA и DHA", – говорится в статье.

Альфа-линоленовая кислота (ALA)

ALA – это растительная форма омега-3 и единственная, которая считается незаменимой с точки зрения питания. Ее полезные свойства следующие:

Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы;

Участвует в противовоспалительных процессах;

Является предшественником эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA);

Поддерживает липидный обмен.

В статье National Library of Medicine указывается, что важными пищевыми источниками ALA являются:

Семена льна;

Семена чиа;

Орехи;

Рапсовое масло;

Соевое масло;

Конопля.

Эйкозапентаеновая кислота (EPA)

Она содержится преимущественно в жирной рыбе и известна своими противовоспалительными свойствами. Преимущества приема добавок:

Поддерживает здоровье сердца;

Способствует снижению уровня триглицеридов;

Участвует в регуляции воспалительной реакции;

Поддерживает психическое и эмоциональное здоровье.

Пищевые источники, которые следует включить в рацион для обеспечения достаточного потребления:

Лосось;

Скумбрия;

Сардины;

Селедка;

Тунец;

Добавки с рыбьим жиром.

Докозагексаеновая кислота (DHA)

DHA является одной из важнейших жирных кислот, поддерживающих здоровье мозга и сетчатки глаза. Среди ее преимуществ, в частности, можно выделить следующие:

Поддерживает когнитивные функции;

Способствует здоровью глаз;

Участвует в развитии нервной системы;

Поддерживает качество сна.

Источниками DHA в пище являются, в частности:

Жирная рыба;

Морепродукты;

Рыбий жир.

Прием добавок с омега-3 вечером

Многие специалисты считают, что добавки можно без проблем принимать и вечером, особенно в тех случаях, когда ужин является самым сытным приемом пищи в течение дня. Если вы решили принимать добавку вечером, она лучше усваивается благодаря наличию пищевых жиров, которые стимулируют секрецию желчи и пищеварительных ферментов, необходимых для лучшего всасывания.

Существуют также исследования, свидетельствующие о том, что ДГК может способствовать регулированию циркадного ритма и поддержанию естественной выработки мелатонина. По этой причине некоторые люди могут предпочитать прием омега-3 вечером.

Однако для большинства людей прием вечером столь же эффективен, как и прием утром. Итак, что касается того, когда принимать омега-3, ответ прост: либо утром, либо вечером, во время приема пищи, содержащей жиры, и, желательно, в одно и то же время суток.

Какова рекомендуемая суточная доза омега-3?

Потребность в омега-3 зависит от типа жирной кислоты и возраста. В отношении ALA существуют официальные рекомендации по суточному потреблению, тогда как для EPA и DHA большинство рекомендаций основано на исследованиях, проведенных с целью определения дополнительных преимуществ.

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