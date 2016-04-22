Главная опасность работы в офисах
Если в течение месяца человек сидит на 71 минуту меньше (при восьмичасовом рабочем дне), то это позволяет ему снизить вес на 0,61 процента за счет сжигания жира.
Исследователи из Университета Южной Дании, Национального научно-исследовательского центра по профилактике и здоровью (National Research Centre for Prevention and Health) и Сиднейского университета показали, что уменьшение рабочих часов, которые человек проводит в сидячем положении, благотворно сказывается на здоровье. Исследование опубликовано в International Journal of Epidemiology, сообщает Lenta.ru.
Ученые разработали методику, которая позволяет снизить количество времени, проводимого работником в положении сидя. Результаты показали, что если в течение месяца человек сидит на 71 минуту меньше (при восьмичасовом рабочем дне), то это позволяет ему снизить вес на 0,61 процента за счет сжигания жира.
В исследованиях участвовали 317 офисных работников из Дании и Гренландии, которые случайным образом были распределены в контрольную или опытную группы. Протокол эксперимента включал в себя изменение обстановки офиса, а также внедрение семинаров и обсуждений, в которых люди использовали столы для работы сидя-стоя. С помощью акселерометров ученые могли измерить количество времени, которое испытуемые проводили в сидячем положении за пятидневную рабочую неделю.
Спустя месяц рабочие в опытной группе сидели на 71 минуту меньше, чем в контрольной. После трех месяцев эта разница снизилась до 48 минут. Количество шагов в течение одного рабочего дня было на семь процентов выше в течение одного месяца и на восемь процентов выше за три месяца. При этом менее шести процентов испытуемых сообщали о неудобствах, связанных с увеличением времени, проводимого на ногах.
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