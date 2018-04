Главная опасность работы в офисах

Исследователи из Университета Южной Дании, Национального научно-исследовательского центра по профилактике и здоровью (National Research Centre for Prevention and Health) и Сиднейского университета показали, что уменьшение рабочих часов, которые человек проводит в сидячем положении, благотворно сказывается на здоровье. Исследование опубликовано в International Journal of Epidemiology, сообщает Lenta.ru.

Ученые разработали методику, которая позволяет снизить количество времени, проводимого работником в положении сидя. Результаты показали, что если в течение месяца человек сидит на 71 минуту меньше (при восьмичасовом рабочем дне), то это позволяет ему снизить вес на 0,61 процента за счет сжигания жира.

В исследованиях участвовали 317 офисных работников из Дании и Гренландии, которые случайным образом были распределены в контрольную или опытную группы. Протокол эксперимента включал в себя изменение обстановки офиса, а также внедрение семинаров и обсуждений, в которых люди использовали столы для работы сидя-стоя. С помощью акселерометров ученые могли измерить количество времени, которое испытуемые проводили в сидячем положении за пятидневную рабочую неделю.

Спустя месяц рабочие в опытной группе сидели на 71 минуту меньше, чем в контрольной. После трех месяцев эта разница снизилась до 48 минут. Количество шагов в течение одного рабочего дня было на семь процентов выше в течение одного месяца и на восемь процентов выше за три месяца. При этом менее шести процентов испытуемых сообщали о неудобствах, связанных с увеличением времени, проводимого на ногах.

Ученые подчеркивают, что сидячий образ жизни, которому подвержены офисные работники, являются основной причиной ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой и другими заболеваниями.