Свежий воздух в офисе повышает продуктивность работников

Новое исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало: проветривание помещения и снижение уровня загрязнения воздуха в офисе положительно влияет на когнитивные функции сотрудников и их способность к обучению. Специалисты наблюдали за 24 добровольцами, работавшими в разных условиях в течение 6 дней. Ученые оценивали способность участников принимать решения, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Работая в зданиях с низким уровнем загрязнения воздуха, добровольцы справлялись с заданиями на 61% лучше, чем в те дни, когда они работали в обычных офисах. Если в помещениях были снижены уровни не только загрязняющих веществ, но и углекислого газа, когнитивные способности участников улучшались на 101%. Кстати, по данным исследователей из Университета Кардиффа, на производительность труда положительно влияют растения в офисе.

Специалисты выяснили: у людей, работавших в офисах с растениями, продуктивность была выше на 15%. Кроме того, растения положительно влияли на самочувствие сотрудников и делали их счастливее. Они повышали степень удовлетворенности, увеличивали уровень концентрации и улучшали восприятие качества воздуха.