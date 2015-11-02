Ученые рассказали о новом простом способе снижения веса

Специалисты из Университета Бригама Янга предлагают отказаться от подсчета калорий. Вместо этого они советуют считать съеденные кусочки. Участники нового эксперимента, которые подсчитывали количество укусов, за месяц потеряли около двух килограммов, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В эксперименте, длившемся 4 недели, участвовал 61 доброволец. Испытуемых попросили считать, сколько раз они подносили пищу ко рту, а также фиксировать количество сделанных глотков жидкости, кроме воды. Каждый день участники высылали данные ученым по электронной почте. Потом испытуемых попросили откусывать на 20-30% меньше.

20 добровольцев через некоторое время покинули эксперимент. Они не успевали считать укусы. Остальным удалось добиться хороших результатов, несмотря на то, что их привычный рацион питания не изменился. Специалисты надеются в будущем создать устройство, которое поможет в подсчетах. В целом исследователи пришли к выводу: чтобы похудеть, нужно есть меньше.