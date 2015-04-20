Сладкие напитки снижают уровень стресса

В новом исследовании, проведенном в Университете Калифорнии, приняли участие 19 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Половина группы в течение 12 днейпила сладкие напитки на завтрак, обед и ужин. Остальным участницам давали напитки с подсластителем аспартамом. Женщин попросили в другое время не пить подобные напитки, включая фруктовый сок, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

До и после исследования участницы выполнили сложные тесты по математике. Специалисты сделали женщинам МРТ. Также они измерили уровень кортизола в слюне участниц. У женщин, которые пили сладкие напитки, уровень кортизола после исследования оказался ниже, чем у тех, кто употреблял напитки с подсластителем.

Так, сладкий чай или кофе прекрасно помогают бороться со стрессом. Однако эксперты предупреждают: злоупотребление сладкими напитками приводит к зависимости. Это опасно для здоровья. Кроме того, специалисты отмечают, что нормальная реакция на стрессовые ситуации важна для организма.