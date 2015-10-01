Чтобы быстро похудеть, нужно есть яйцо в сочетании с болгарским перцем

Что нужно, чтобы похудеть быстрее? Как это ни парадоксально – есть побольше, пишет hudeem-pravilno.ru. Но не чего попало, а правильных продуктов в правильных сочетаниях. Итак, что с чем соединить в тарелке, чтобы максимально ускорить похудение?

Кайенский перец и мясо цыпленка

Порция куриного мяса, сдобренного щепоткой кайенского перца, подстегнет метаболизм и даст устойчивое чувство сытости. После такого обеда вы не только сожжете больше калорий, но и гарантированно съедите меньше на ужин.

Сладкий перец и яйцо

В яйцах содержится холин - он ускоряет обмен веществ. А сладкий перец – прекрасный источник витамина С. Витамин С полезен худеющим в том числе и потому, что он выводит из организма кортизол – гормон, который способствует отложению жира, особенно на животе. Так что не забудьте добавить в свой сегодняшний салат перец и яйцо.

Овсянка и ягоды

Идеальный вариант завтрака для худеющих: и вкусно, и для фигуры полезно. Что же делает этот дуэт таким эффективным? Во-первых, оба компонента содержат много пищевых волокон, которые дают чувство сытости даже при небольшой калорийности блюда. В ягодах же, помимо этого, содержатся полифенолы, которые предотвращают отложение жира в депо.

Дыня и красный виноград

Салат из дыни с виноградом – отличный сезонный перекус и настоящее спасение для фигуры. Дыня – это естественный диуретик, а значит, не даст лишней воде задержаться в клетках вашего организма. А антоцианин – антиоксидант, содержащийся в красном винограде, – тормозит накопление жировых запасов.

Миндаль и фисташки

Хочется перекусить чем-то по-настоящему питательным? Забудьте о пончиках и плюшках, ведь у нас есть орехи. В них, конечно, есть и жиры, и немало калорий, но это не те калории, которые сразу же откладываются на всех наших проблемных зонах. Наоборот – умеренное потребление орехов помогает худеть. Фисташки, как известно, самые низкокалорийные орехи. А L-аргинин, содержащийся в миндале, заставляет наше тело сжигать больше жира и углеводов во время тренировок.

Йогурт и корица

Почти достигли желаемого веса, и осталось всего-то 1-2 килограмма? Последний удар по излишкам нанесет дневная доза йогурта, обогащенного витамином D, с добавлением щепотки корицы. Корица здесь играет роль не только вкусовой добавки – она является источником антиоксидантов, которые улучшают композицию тела и повышают чувствительность к инсулину.

Шпинат и масло авокадо

Салат или гарнир из шпината с маслом авокадо – отличный выбор для тех, кто никак не может справиться с аппетитом. Масло авокадо – это прежде всего мононенасыщенные жиры, снижающие чувство голода. А листья шпината, практически не содержащие калорий, но занимающие в желудке много места, дадут необходимое после еды чувство «наполненности». Кстати, исследования показали, что у женщин, потребляющих много зеленых овощей, ИМТ ниже, чем у прочих.