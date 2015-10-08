Сердечники должны впускать в свою жизнь больше позитивных эмоций, советуют врачи

Ученые проследили за состоянием более 1000 пациентов с ишемической болезнью сердца в течение пяти лет, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard. Ученые выяснили, испытывали ли люди 10 позитивных эмоций, вызванных заинтересованностью, гордостью, энтузиазмом, вдохновением и прочими моментами. Оценивались также физическая активность, качество сна, прием лекарств, употребление табака и алкоголя в самом начале исследования и через пять лет.

В итоге высокий уровень позитивных переживаний оказался связан с тем, что человек реже курил, чаще был физически активным, лучше спал и соблюдал режим приема лекарств в самом начале исследования. А вот связи между переживаниями и употреблением алкоголя не было.

В целом позитивные переживания в начале исследования не предсказывали изменения в поведении людей через пять лет. Но если за пять лет настрой улучшался, то уровень физической активности возрастал, качество сна повышалось, и режим приема лекарств соблюдался лучше. А еще люди, чья жизнь полна позитивных эмоций, реже курили. Видимо, позитивные переживания помогают людям лучше справляться со стрессом и идти к цели, если у них есть заболевание.