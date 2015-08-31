Активное потребление кофе может привести к преддиабету

Специалисты предупреждают: кофе способен повысить риск развития преддиабета у молодых людей с незначительной гипертонией, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Business-Standard. Данный вывод был сделан по итогам наблюдений за 1201 пациентом 18-45 лет без диабета, но с первой стадией гипертонии, которую они не лечили.

Из общего числа добровольцев 26,3% кофе не пили вовсе, 62,7% пили в умеренных количествах, а 10% пили кофе часто и в больших количествах. В целом люди, пившие кофе, относились к старшей возрастной группе и имели выше Индекс массы тела. Ученые обнаружили линейную зависимость потребления кофе и риска гипертонии, которой требовалось лечение.

При этом риск преддиабета повышался на 100% у людей, часто и много пьющих кофе. По словам ученых, в опасности развития преддиабета находились молодые люди, у которых медленно метаболизировался кофеин. Если же у человека был лишний вес или ожирение, риск подскакивал еще больше. Данной группе людей стоит свести потребление кофе до минимума.