Пять способов сделать кофе полезнее

Очень любите кофе и не представляете жизни без нее? Три чашки в день для вас не предел? Тогда вы должны знать, что кофеин в больших количествах негативно влияет на организм. Как уменьшить этот вред без отказа от кофе?

Кардамон

Кардамон не только придаст кофе пикантный аромат, но и предоставит мягкое успокаивающее действие и укрепит желудок. Добавлять кардамон в кофе лучше свежий (в порошке) или в виде коробочек.

Корица

Корица оказывает кофе приятный сладкий привкус и оказывает огромное положительное влияние на здоровье. Она снижает уровень глюкозы в крови и сокращает «окисляющий» эффект от действия кофе. Корицу можно добавлять при приготовлении целой палочкой или посыпать ею готовый кофе в молотом виде.

Черный перец

Перец имеет свойство очищать пищеварительную систему, стимулирует обменные процессы, способствует лучшему функционированию работы желудка и выведению токсинов. Добавьте 2-3 горошинки в свежезаваренным кофе.

Гвоздика

Гвоздика стимулирует движение крови и снижает давление. Добавьте 1 головку в кофе и дайте ей настояться. Гвоздика содержит эфирные масла, которые наполнят напиток ароматом, и снизит его вреде для организма.

Имбирь

Имбирь обладает успокаивающими свойствами, снимает спазмы и болевые симптомы, используется как стимулятор работы пищеварительной системы. Достаточно во время варки добавить в кофе маленький свежий кусочек корня или немного порошка.