Психологи назвали главную причину агрессивности детей

Детская агрессивность для некоторых родителей становится настоящей проблемой, причем она не сопровождается никакими явными причинами такого поведения. Но агрессия по отношения к сверстникам, игрушкам или даже родителям обусловлена поведением самих взрослых.

Иногда ребенку можно казаться, что взрослые ведут себя агрессивно, хотя на самом деле это не так. В таких случаях родители должны объяснить малышу, что значит их поведение, пишет scienceblog.ru.

Для доказательства зависимости агрессивности ребенка от поведения родителей ученые провели небольшое исследование. Длилось оно в течение 4 лет. В течение всего этого времени эксперты наблюдали за поведением порядка 1300 детей и их родителей. Психологи заметили, что когда ребенок воспринимает поведение родителей как агрессивное (при этом некоторые действия совершенно таковыми не являются), то и сам начинает себя так вести.

Именно поэтому психологи советуют воспитание своего ребенка и формирование его характера начинать с себя самого, так как дети всегда будут брать пример с родителей.