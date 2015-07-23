Психологи назвали главную причину агрессивности детей
Иногда ребенку можно казаться, что взрослые ведут себя агрессивно, хотя на самом деле это не так. В таких случаях родители должны объяснить малышу, что значит их поведение.
Детская агрессивность для некоторых родителей становится настоящей проблемой, причем она не сопровождается никакими явными причинами такого поведения. Но агрессия по отношения к сверстникам, игрушкам или даже родителям обусловлена поведением самих взрослых.
Иногда ребенку можно казаться, что взрослые ведут себя агрессивно, хотя на самом деле это не так. В таких случаях родители должны объяснить малышу, что значит их поведение, пишет scienceblog.ru.
Для доказательства зависимости агрессивности ребенка от поведения родителей ученые провели небольшое исследование. Длилось оно в течение 4 лет. В течение всего этого времени эксперты наблюдали за поведением порядка 1300 детей и их родителей. Психологи заметили, что когда ребенок воспринимает поведение родителей как агрессивное (при этом некоторые действия совершенно таковыми не являются), то и сам начинает себя так вести.
Именно поэтому психологи советуют воспитание своего ребенка и формирование его характера начинать с себя самого, так как дети всегда будут брать пример с родителей.