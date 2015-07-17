Смартфон диагностирует депрессию в 87% случаев - психологи

По данным медиков, хотя пациент может имитировать улыбку или выдавать выученные ответы в опроснике на депрессию, он не сможет обмануть приложение, которое считывает время, проведенное за телефоном, а также данные датчика GPS, пишут Новости Израиля. Согласно выводам ученых, длительное время активности в телефоне, долгое пребывание дома и посещение ограниченного количества мест свидетельствуют о депрессии.

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Проведя двухнедельное испытание, психологи обнаружили, что пациенты без депрессии в среднем проводили за телефоном 17 минут в день, а депрессивные – 68 минут. Помимо того, удалось отследить, что с развитием симптомов депрессии связан неустойчивый режим дня и работа из дома.

Ученые отмечают, что с помощью данных от гаджетов они смогут диагностировать наличие и тяжесть депрессии, не задавая лишних вопросов пациенту, так как теперь в их арсенале есть объективные поведенческие критерии. Более того, необходимую информацию врач может получать пассивно, без каких-либо усилий со стороны пользователя.

Психологи планируют включить посещение разнообразных мест, регулярный режим и уменьшение времени, проводимого за телефоном, в список рекомендаций по борьбе с депрессией.