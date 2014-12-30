Ученые обнаружили гены, отвечающие за агрессивность человека

Всего было проанализировано 1400 студентов в возрасте 17-18 лет. Ученые пришли к выводу, что гены создают определенный фон для асоциального поведения и неоправданной агрессии.

Был обнаружен фермент МАО-А, обеспечивающий энергию для работы нейромедиаторов. Большинство агрессивных молодых людей сталкивались с насилием в семье и имели патологически функционирующий фермент MAO-A. Таким образом, гены и процесс развития в детском возрасти составляли один фон для поведения взрослого человека.

Также ученые обнаружили ген BDNF. Сниженная его экспрессия агрессию человека в обществе, его склонность к преступлениям и неадекватному поведению. Определенную роль, считают ученые, играет переносчик серотонина 5-HTTLPR. Его сниженная активность также подталкивает людей к преступной жизни.

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