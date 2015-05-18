Физическая активность во время беременности снижает риск кесарева сечения

Ученые из Университета Альберты проанализировали данные 28 исследований с участием 5322 женщин. Исследователи хотели выяснить, как физические упражнения во время беременности влияют на детей. У участниц, которые во время беременности были активными, риск кесарева сечения оказался снижен на 20%, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Кроме того, активные беременные женщины на 31% реже неактивных участниц рожали ребенка с высокой массой тела. Известно, что крупные младенцы часто имеют проблемы с весом во взрослом возрасте. Так, судя по всему, физическая активность во время беременности способна снизить риск ожирения у ребенка.

Другое исследование, поведенное ранее, показало: дети тех женщин, которые во время беременности ели слишком много и не уделяли время физическим упражнениям, часто имели избыточный вес или страдали ожирением. Лишний вес, низкий уровень физической активности и курение во время беременности были тесно связаны с ожирением у ребенка в возрасте 8 лет. Однако умеренные физические нагрузки во время беременности значительно уменьшали риск развития ожирения у будущего ребенка.