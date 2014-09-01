Матери, отвечающие на лепет детей, способствуют развитию их речи

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Айовы и Университета Индианы, показало: разговоры с младенцами положительно влияют на их развитие, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Родители, которые реагируют на лепет новорожденных, даже если не понимают, что они пытаются сказать, закладывают своим детям основы социального взаимодействия. Такие выводы оспаривают убеждение, будто способность к общению является врожденным качеством, и родители никак не влияют на его развитие.

Родители, сознательно ведущие беседы с младенцем, ускоряют освоение им звуков и языка. Матери и отцы часто примерно одинаково реагируют на речь младенцев. В своем исследовании ученые два раза в месяц наблюдали за взаимодействием 12 матерей с их восьмимесячными детьми во время игры, длившейся 30 минут. Исследование продолжалось шесть месяцев. Ученые отмечали, отзывались ли матери на лепет ребенка.

Исследователи выяснили, что с течением времени младенцы, матери которых реагировали на их лепет, стали произносить более сложные звуки. Эти звуки отдаленно напоминали слова мамы. Кроме того, дети начали чаще обращаться именно к матерям. У младенцев, мамы которых не пытались их понять, такого прогресса не наблюдалось. Через месяц после окончания исследования, матери, которые были наиболее внимательны к лепету своих младенцев, сообщили, что их дети в возрасте 15 месяцев используют много слов и жестов.

Еще одно недавнее исследование американских ученых показало: если давать ребенку слушать звуки речи с рождения, он скорее отличит язык от других шумов. Младенцы в возрасте 7 месяцев могли выделять голоса из других звуков, даже когда не видели говорящего. В возрасте 11 месяцев, еще не начав говорить, такие дети уже научились отличать родной язык от других.