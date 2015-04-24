Для женщин самым эффективным способом омоложения является беременность

Женщины всегда стремятся выглядеть молодо и красиво, для этого им приходится прибегать к различным косметическим процедурам, покупать себе дорогостоящие косметические средства. Но израильские ученые утверждают, что есть более эффективный способ омолодить свой организм, пишет scienceblog.ru.

По словам исследователей из Hadassah Medical School (Иерусалим), чувствовать себя моложе женщинам помогает беременность. Во время этого периода в организме будущей мамы регенерируются некоторые ткани, замедляются возрастные процессы. Происходит это из-за того, что происходит обмен крови между ней и ребенком.

Как добавили эксперты, омоложение в этом случае носит не косметический эффект, а физиологический. Хотя после родов многие женщины буквально расцветают на глазах, становятся более привлекательными, женственными и нежными.

После родов каждую женщину, конечно, ждет множество проблем и постоянные боли в животике у малыша, которые вынуждают записаться на прием к детскому гастроэнтерологу в Нижнем Новгороде, регулярные простуды и пр. Так что, возможно, природа просто позволяет женщине запастись энергией во время беременности, чтобы потом были силы на бессонные ночи и постоянные переживания.