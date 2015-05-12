Вибрации мобильного телефона негативно влияют на плод

Они могут нарушать циклы сна и бодрствования. К такому выводу пришли специалисты из Медицинского Центра Уайкофф Хайтс. В их исследовании приняли участие 28 врачей-стажеров, находившихся на последнем триместре беременности (от 27 до 41 недели). Предыдущее исследования показали: у беременных врачей-стажеров выше риск возникновения осложнений, включая преждевременные роды, чрезмерно высокое кровяное давление (преэклампсию) и низкий вес новорожденных, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Врачи носят телефоны и пейджеры очень близко к телу в течение длительного времени. У врачей-стажеров, принимавших участие в исследовании, электронные устройства располагались совсем недалеко от головы будущего ребенка. Специалисты предположили, что это опасно. У пяти женщин телефоны или пейджеры вибрировали и издавали звуки каждые 5 минут. Ученые сделали участницам УЗИ, чтобы оценить влияние звуков и вибраций на плод.

Исследователи заметили: все дети в утробе реагировали на звуки и вибрацию. Возникали такие реакции, как поворот головы, моргание или открывание рта. Когда устройства звонили или вибрировали каждые 10 минут, 90% демонстрировали ту же реакцию, что и при однократном воздействии звука. У 80% реакция возникала и при последующих звонках, поступавших через какое-то время.

Тем не менее, специалисты обнаружили, что многие дети привыкали к звукам. Когда телефоны или пейджеры издавали звуки каждые пять минут, количество реакций со временем уменьшилось на 60% среди детей тех матерей, которые находились на сроке до 36 недели, и на 90% у тех, чьи матери были на более позднем сроке (после 36 недели). В любом случае, многократное воздействие звуков может негативно влиять на плод.