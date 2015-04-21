Готовиться к экзамену ночь напролет не имеет смысла

Давно известно, что сон, память и обучение тесно связаны. Память часто страдает из-за нехватки сна. Многочисленные исследования показали: сон играет важную роль в процессе консолидации (перемещения информации из кратковременной памяти в долговременную), рассказывает meddaily.ru со ссылкой на University Herald.

Специалисты провели исследование на мушках Drosophila. Исследователи изучали DPM-нейроны, связанные с консолидацией памяти у мушек. Они заметили: мушки спали, когда DPM-нейроны активировались, и бодрствовали, если эти нейроны отключались. Начиная переносить информацию из кратковременной памяти в долговременную, DPM-нейроны "усыпляли" мушек. То есть, без сна информация не усваивалась.

Данный процесс происходил в грибовидном теле - области мозга, похожей на гиппокамп (центр памяти в человеческом мозге). Так, оказалось, грибовидное тело, отвечающее у мушек за память и обучение, также регулирует процессы сна и бодрствования. Исследователи надеются, что их выводы помогут узнать больше о связи между памятью и сном у людей.