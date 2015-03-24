Дети, зачатые методом ЭКО, в 2 раза чаще страдают от аутизма

Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, при лечении бесплодия методом ЭКО собирается и оплодотворяется более чем одна яйцеклетка. Это может привести к многоплодной беременности.

Повышенный риск аутизма можно объяснить именно многоплодной беременностью и прочими побочными факторами ЭКО. Притом, риск был повышен только у матерей младше 35 лет. Риск аутизма не повышался, если у женщины рождался только 1 ребенок. Значит, если при ЭКО пересаживается только одна яйцеклетка, аутизм не грозит.

Данные выводы были сделаны на основе исследования почти 6 миллионов детей, рожденных в 1997-2007 годах. Ученые подчеркивают: их исследование не означает, что само ЭКО вызывает аутизм. Просто есть связь. Надо сказать, тема опасности ЭКО давно муссируется в научной среде и прессе. Данное изыскание должно пролить свет на этот вопрос. Более того, есть основания полагать, что аутизм вызывает именно генетика (на 98%).