Риск аутизма у детей можно определить по движениям глаз

В новом исследовании ученые проанализировали движения глаз 104 детей в возрасте от 6 до 8 месяцев с высоким и низким риском аутизма. Специалисты оценивали, как часто дети двигали глазами при изучении неподвижного изображения, пишет meddaily.ru.

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Ученые заметили, что обычно дети двигали глазами примерно два раза в секунду. А вот те участники исследования, у которых позже выявили аутизм, двигали глазами чаще (примерно три раза в секунду). То есть, они изучали изображение быстрее, чем их сверстники. Взрослые с расстройствами аутистического спектра иногда обрабатывают визуальную информацию быстрее, чем другие люди. Вероятно, это же наблюдалось у детей в исследовании. Кроме того, возможно, таким детям необходимо больше стимуляции, и они двигают глазами чаще, чтобы ее получить.

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Предыдущие исследования показали, что при взгляде на новое изображение или сцену у большинства взрослых наступает фаза начального сканирования, которая характеризуется частыми движениями глаз. Затем следует фаза менее частых движений глаз. То же самое происходило у детей с низким риском аутизма. У детей с высоким риском аутизма подобных колебаний не отмечалось. Движения их глаз с течением времени оставались частыми. Исследователи надеются, что их выводы помогут в ранней диагностике аутизма.