Из-за ошибки при ЭКО итальянка вынашивает чужую двойню

Как сообщаетAFP со ссылкой на газету La Stampa, при проведении процедуры ЭКО в клинике перепутали эмбрионы, в результате чего одна из пациенток теперь вынашивает двойню, биологическими родителями которой является другая пара.

Как выяснилось, подмена эмбрионов произошла 4 декабря, когда четыре пациентки клиники одновременно проходили процедуру ЭКО у врача Джузеппе Новелли (Giuseppe Novelli). То, что одна из женщин вынашивает генетически чужих ей детей, стало известно только в конце марта, когда срок беременности уже превышал три месяца. Пока не ясно, привела ли ошибка к тому, что еще одна пациентка беременна чужим ребенком.

Министерство здравоохранения Италии, а также местные надзорные органы уже начали расследование ситуации, временно приостановив все процедуры по искусственному оплодотворению в клинике Sandro Pertini. В частности, предстоит выяснить, единичный ли это случай и насколько в клинике соблюдались национальные и европейские стандарты проведения процедур искусственного оплодотворения.

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