Безопасность применения противосудорожных средств при беременности изучена недостаточно

Известно, что прием некоторых противосудорожных препаратов может вызвать нарушения развития у плода, однако большинство женщин не может отказаться от приема этих лекарств для предотвращения приступов при наступлении беременности.

Исследователи изучили данные о безопасности применения противоэпилептических препаратов, полученные в 28 работах. Были проанализированы проспективные когортные контролируемые исследования, когортные исследования зарегистрированных беременностей и рандомизированные контролируемые исследования. Для оценки общих когнитивных способностей у школьников определялся коэффициент интеллекта (intelligence quotient, IQ), у дошкольников - коэффициент развития (developmental quotient, DQ). Подсчет этих коэффициентов проводился в трех группах: женщины с эпилепсией, принимавшие во время беременности противоэпилептические препараты, женщины с эпилепсией, не принимавшие никаких медикаментов, и женщины, не страдающие эпилепсией.

Было показано, что прием карбамазепина не оказывал влияния на когнитивные способности детей старшего возраста, однако в отношении детей дошкольного возраста были получены противоречивые данные, что связано, вероятнее всего, со случайными вариациями в отдельных исследованиях.

Наиболее низкие IQ и DQ имели дети и младшего, и старшего возраста, чьи матери принимали вальпроат натрия, причем, чем выше была доза препарата, тем ниже были IQ и DQ.

Различий в развитии детей, чьи матери принимали карбамазепин, ламотриджин или фенитоин обнаружено не было. Работ, посвященных безопасности относительно новых противосудорожных препаратов, как ламотриджин, леветирацетам и топирамат было проведено очень мало.

Авторы работы считают, что имеющихся данных недостаточно для выбора оптимальной тактики противосудорожной терапии при беременности, и необходимо проведение дальнейших исследований.

remedium.ru