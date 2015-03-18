Учёные изобрели лекарство от рассеянного склероза

Ученые создали препарат, который способен предотвратить развитие рассеянного склероза в 50% случаев, сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал Nature Communications.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором разрушается белое вещество головного и спинного мозга. На сегодняшний день не существует препаратов, способных бороться с рассеянным склерозом, так же, как нет и ни одного задокументированного случае избавления от болезни.

Ученые утверждают, что им удалось создать препарат, который способен предотвратить развитие рассеянного склероза в 50% случаев. Лекарство, получившее название WEHI-345, замедляет выработку цитокинов – гормонов, которые являются нормальной реакцией организма на появление воспаления в головном или спинном мозге, однако, когда цитокинов становится слишком много, они провоцируют развитие рассеянного склероза.

Врачи заявили, что во время экспериментов они начинали применять препарат сразу же после появления первых признаков рассеянного склероза. В половине случаев лекарство предотвращало развитие болезни. Исследователи планируют и дальше работать над препаратом, улучшая его и изучая его свойства.