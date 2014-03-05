Женщины, пившие гормональные контрацептивы, на 35% чаще сталкиваются со склерозом
Не исключено, что распространенность контрацептивов стоит за ростом числа женщин, больных склерозом
Медики до сих пор не знают, что именно вызывает рассеянный склероз. Например, Джордж Корреле из Института неврологических исследований Рауля Карреры полагает: одной из причин развития может быть ожирение. Ученый исследовал Индекс массы тела, концентрацию лептина, интерлейкинов и других маркеров активности обмена веществ и иммунных реакций у 420 человек, пишет Meddaily.ru.
50% из них страдали рассеянным склерозом. При этом, если ожирение фиксировалось в возрасте 20 лет, риск склероза повышался в два раза. Видимо, обмен веществ связан с активацией иммунной системы посредством лептина. Лептин усиливает пролиферацию (размножение) иммунных Т-клеток популяции CD4+. При этом за счет повышенной экспрессии гена Bcl-2 процесс клеточной смерти (апоптоза) не проходит нормально.
Также недавно сотрудники Kaiser Permanente Southern California доказали на примере 305 человек, что женщины, пившие гормональные контрацептивы, на 35% чаще сталкивались со склерозом. Если же женщина прекращала прием не позднее 1 месяца до появления симптомов рассеянного склероза, риск возрастал до 50%. Не исключено, что распространенность контрацептивов стоит за ростом числа женщин, больных склерозом.
Напомним: данное заболевание характеризуется поражениями центральной нервной системы. Как правило, оно начинает развиваться в 20-40 лет с мышечной слабости, нарушений в координации и равновесии. Возможно развитие частичного или полного паралича. Известно, что симптомы появляются вследствие иммунной атаки на нервные клетки.