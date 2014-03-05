Женщины, пившие гормональные контрацептивы, на 35% чаще сталкиваются со склерозом

Медики до сих пор не знают, что именно вызывает рассеянный склероз. Например, Джордж Корреле из Института неврологических исследований Рауля Карреры полагает: одной из причин развития может быть ожирение. Ученый исследовал Индекс массы тела, концентрацию лептина, интерлейкинов и других маркеров активности обмена веществ и иммунных реакций у 420 человек, пишет Meddaily.ru.

50% из них страдали рассеянным склерозом. При этом, если ожирение фиксировалось в возрасте 20 лет, риск склероза повышался в два раза. Видимо, обмен веществ связан с активацией иммунной системы посредством лептина. Лептин усиливает пролиферацию (размножение) иммунных Т-клеток популяции CD4+. При этом за счет повышенной экспрессии гена Bcl-2 процесс клеточной смерти (апоптоза) не проходит нормально.

Также недавно сотрудники Kaiser Permanente Southern California доказали на примере 305 человек, что женщины, пившие гормональные контрацептивы, на 35% чаще сталкивались со склерозом. Если же женщина прекращала прием не позднее 1 месяца до появления симптомов рассеянного склероза, риск возрастал до 50%. Не исключено, что распространенность контрацептивов стоит за ростом числа женщин, больных склерозом.

Напомним: данное заболевание характеризуется поражениями центральной нервной системы. Как правило, оно начинает развиваться в 20-40 лет с мышечной слабости, нарушений в координации и равновесии. Возможно развитие частичного или полного паралича. Известно, что симптомы появляются вследствие иммунной атаки на нервные клетки.