Препараты против высокого холестерина могут стать первым лекарством от склероза

Статины, снижающие уровень холестерина, способны затормозить процесс усыхания мозга у пациентов с рассеянным склерозом. Данный вывод сделал Университетский колледж Лондона. На сегодняшний момент нет эффективного лекарства против рассеянного склероза. А вот статины могут подарить надежду заболевшим, пишет Meddaily.ru.

Обычно через 10 лет примерно 50% людей с рассеянным склерозом сталкиваются со второй стадией, известной как вторично-прогрессирующий рассеянный склероз. Именно эту стадию заболевания ученые надеются вылечить с помощью статинов. Что приятно, стоимости подобной терапии довольно низкая.

Специалисты в произвольном порядке 140 пациентам с прогрессирующим склерозом назначали 80 миллиграммов симвастатина или плацебо. Курс лечения продолжался два года. Большая ежедневная доза статина прекрасно переносилась и тормозила усыханием мозга на 43%.

Видимо, эффект производился за счет противовоспалительных и нейропротекторных свойств статинов. Таким образом, они защищали нервные клетки от повреждений. Чтобы сделать окончательный вывод, специалистам придется провести более масштабное испытание статинов.