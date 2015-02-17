Врачам посоветовали изучать диагнозы по Шекспиру

Врач Кеннет Хитон (Kenneth Heaton) из Северного Сомерсета проанализировал 42 произведения Шекспира и 46 – его современников на предмет описания физических симптомов, возникающих из-за сильных эмоций, пишет toneto.net.

Специалист выяснил, что в творчестве классика описания психосоматических проявлений встречаются значительно чаще, чем в других книгах, написанных в то же время.

Так, например, головокружение в результате эмоционального потрясения описано в произведениях "Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта", "Генрих VI", "Цимбелин" и "Троил и Крессида".

Одышка при сильных эмоциях не менее 11 раз беспокоит героев "Двух Веронцев", "Обесчещенной Лукреции", "Венеры и Адониса" и "Троила и Крессиды".

Весьма часто встречается у Шекспира повышенная утомляемость как результат горя и страдания. Наиболее ярко она описана в произведениях "Гамлет", "Венецианский купец", " Как вам это понравится", "Ричард II" и "Генрих IV".

Нарушения слуха при сильных эмоциях наблюдаются у героев "Короля Иоанна" и "Ричарда II", а нарушения зрения – в произведениях "Много шума из ничего", "Венера и Адонис", "Кориолан" и "Бесплодные усилия любви". В "Короле Лире" встречаются оба этих расстройства.

Также Хитон нашел у классика описание эмоционального потрясения как холода ("Ромео и Джульетта") или обморочного состояния ("Тит Андроник", "Юлий Цезарь", "Бесплодные усилия любви" и "Ричард III").

Также встречаются такие психосоматические проявления как гипо- и гиперестезия (снижение или повышение чувствительности).

При этом у современников Шекспира встречаются лишь единичные упоминания перечисленных нарушений.

На основании полученных данных Хитон сделал вывод, что Шекспир был "исключительно понимающим тело писателем", что помогало ему сделать произведения максимально реалистичными и эмоционально насыщенными.