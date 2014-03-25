Симптомы сотрясения мозга

Какие именно процессы вызывают данную травму, пока неизвестно, но предполагается, что это могут быть изменения в физико-химических процессах из-за повышения внутричерепного давления. Так же существует мнение, что нарушается питание клеток головного мозга, или происходит незначительное смещение тканей мозга, что приводит к кратковременным нарушениям его работы. Известно лишь одно, что значительных изменений в структуре головного мозга не происходит. Очень сложно, даже с помощью современных средств и аппаратуры, обнаружить на снимках сотрясение головного мозга, потому диагноз чаще всего ставится именно по симптомам.

Симптомы многообразны и неоднозначны. Важно учитывать и анализировать все жалобы, их может быть как одна (головокружение, головная боль), так и несколько сразу. Головная боль, как правило, имеет давящий характер, как будто внутри все распирает. Это больше, чем мигрень. Такая боль может распространиться на всю поверхность головы и на отдельные ее участки. Если головная боль сопряжена с рвотой, сильной тошнотой, то необходимо срочно вызывать неотложную помощь, так как может быть угроза для жизни.

Кроме головной боли существуют и другие различные симптомы: светобоязнь, чувствительность к резким звукам, нарушении равновесия и координации. Часто больные жалуются на «заторможенность» и быструю утомляемость, неспособность сосредоточиться на чем-либо. Кроме того, могут наблюдаться кратковременные провалы в памяти, мелькание перед глазами «мушек», нечеткость зрения, невозможность его сфокусировать, «туман» в голове. Возможны так же расстройства в поведении. Больные бывают вспыльчивыми, раздражительными, даже агрессивными. Нарушается сон, возникает потливость. Такое многообразие симптомов сохраняется и несколько дней спустя, однако обычно их интенсивность снижается на вторые сутки после травмы.

Для того чтобы начать правильное лечение, необходимо сразу же, после травмы головы и появления подобных симптомов, обратиться к врачу и пройти обследование.