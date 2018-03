"Телеманьяки" чаще едят вредную пищу

Люди, проводящие многие часы перед телевизором, как правило, равнодушно относятся к тому, что потребляют гораздо больше вредной для здоровья пищи, чем те, кто ведет иной образ жизни. Кроме того, «телеманьяки» зачастую вообще не знают опринципах здорового питания. К такому выводу пришли исследователи из Хьюстонского университета (США), чья работа опубликована в журнале The InternationalJournal of Communication and Health, пишет nastroenie.com.ua.

Как пояснил ведущий автор исследования профессор Темпл Нортап (Temple Northup), о том, что избыточное сидение на диване перед телевизором связано с постоянными перекусами, было известно и прежде, однако психологические причины такого поведения были до сих пор не ясны. Разобраться в них особенно важно в свете эпидемии ожирения в последние десятилетия во многих странах мира.

Нортап и его коллеги в ходе своих предыдущих исследований обнаружили, что больные раком, которым присущ фаталистический взгляд на свою болезнь (то есть они даже не пытаются понять причины заболевания и разобраться в способах лечения), в меньшей степени склонны изменить свой, возможно, рискованный образ жизни, чем пациенты с более активной жизненной позицией. Ученые предположили, что в случае «запойного» сидения с чипсами перед телевизором действует та же психологическая модель.

Для участия в исследовании отобрали 591 человек разного возраста, расовой и половой принадлежности. Ответы участников в ходе перекрестного опроса оценивались по категориям «фаталистический взгляд на свой рацион», «знания о принципах здорового питания», «время, проводимое перед телевизором» и «общий объем потребляемой пищи».

В итоге было установлено, что большинство из тех, кто проводит жизнь перед телевизором, вполне равнодушно относится к тому, что именно и в каких количествах ест, а также гораздо хуже знает о принципах здорового питания, чем люди с иным образом жизни. «В этом контексте важно понять, как именно люди вообще получают информацию о правильном питании, в особенности это касается сведений, предоставляемых СМИ», — отметил Нортап. Он предположил, что отсутствие у телезрителей представлений о том, как нужно правильно питаться, связано с тем, что они буквально завалены рекламой далеко не полезных для здоровья продуктов и противоречивой информацией о том, что модно или немодно есть в этом сезоне.

По данным исследования испанских ученых из университета Памплоне, всего 3 часа перед телевизором в неделю могут сократить продолжительность жизни в 2 раза.