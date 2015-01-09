Новогоднее застолье "портит" медицинские анализы

Новогодние праздники в России уже давно стали символом обильных и многочисленных застолий, состоящих из комбинированных тяжелых и очень жирных блюд, сопровождаемых чрезвычайно большим количеством употребления алкоголя. Другими словами, новогодние праздники - очень серьезный стресс для организма человека. С другой стороны, выходные после нового года для многих - хорошая возможность заняться своими делами, на которые не находилось времени в рабочие дни. В частности, это касается здоровья. Врачи советуют больше гулять на свежем воздухе, заниматься зимними видами спорта или начать с самого главного - сдать анализы, чтобы оценить состояние своего здоровья, пишет meddaily.ru.

Комментирует Нона Овсепян, врач-консультант Независимой лаборатории ИНВИТРО: "Если вы намерены пройти обследование в новогодние праздники, то не помешает знать некоторые важные вещи. Чтобы результаты анализов отражали истинную картину состояния организма, необходима определенная подготовка. Лабораторные исследования с большой чувствительностью отражают патологические изменения состояния человека. Но на результаты анализов в определенной степени влияют и другие факторы: питание, алкоголь, лекарственные средства, эмоциональные нагрузки. Неконтролируемый прием алкоголя может вызвать изменение активности ферментов и концентрации субстратов крови. Частое курение способно спровоцировать пограничное повышение уровня некоторых онкомаркеров".

По словам Овсепян, обильная жирная пища, в первую очередь, влияет на биохимический анализ крови и на анализ мочи. При несоблюдении правил подготовки к лабораторному исследованию может возникнуть гемолиз - разрушение эритроцитов в сыворотке крови. Это делает проведение исследования невозможным. "Не все знают, но после обильного и продолжительного приема пищи еще в течение нескольких дней в результатах исследований может быть обнаружено повышение значений холестерина, билирубина, амилазы, которые, как правило, говорят о нарушениях в работе поджелудочной железы. На УЗИ органов брюшной полости могут быть выявлены признаки острого холецистита и панкреатита", - подчеркивает эксперт.

Согласно общим рекомендациям, чтобы подготовить организм к лабораторным исследованиям в обычном непраздничном режиме питания, рекомендуется 24 часа не употреблять алкоголь и 12 часов пищу. В праздничные дни, учитывая повышенное употребление жирной пищи и алкоголя, перед проведением исследований необходимо перейти на здоровый режим питания как минимум за 3-4 дня до сдачи анализов.