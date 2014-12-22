Калина - универсальное средство, спасающее от вреда жирной пищи

Если ежедневно съедать по горсти калины голоцветковой, то можно справиться с негативными последствиями жирного рациона, установили ученые. Было доказано: данные ягоды снижают давление и показатели воспаления, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Секрет в высокой концентрации полифенолов (антоцианов), говорят сотрудники Университета Восточной Финляндии.

Они кормили мышей жирной пищей в течение 3 месяцев. При этом 5% или 10% рациона приходилось на ягоды. Эффект диеты анализировался по уровню воспаления в клетках. А известно, что у тучных людей повышены маркеры воспаления и это связано, в свою очередь, с диабетом 2 типа, болезнями сердца, инсультами и гипертонией.

Воспаление оценивали по концентрации цитокинов - соединений, выделяемых белыми кровяными клетками, которые запускают иммунный ответ. Если цитокинов много, значит, в теле воспаление. Также замерялись уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину, а также давление и вес. В итоге жирный рацион однозначно вел к увеличению веса, изменению показателей сахара, метаболизма жира, кровяного давления и воспаления.

Однако ягоды снижали показатели воспаления и предотвращали повышение давления. Плюс, как показали ранее проводившиеся исследования, продукты, богатые полифенолами, уменьшают количество жировых клеток до трех четвертей (самая большая доза - на 73%, а самая маленькая - на 27%).