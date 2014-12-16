Жировые отложения поддаются изменениям изнутри

Продвинутая технология расшифровки генома показала: можно превратить клетки белого жира в коричневый, тем самым увеличив объем сжигаемых калорий. Напомним: коричневый жир отвечает за выработку тепла и переработку запасов энергии (белого жира). А рост числа клеток коричневого жира помогает бороться с ожирением, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Wonder Woman.

Сотрудники Университета Южной Дании простимулировали белые жировые клетки препаратом, направленным на лечение диабета 2 типа. Далее прошло сравнение получившихся клеток с изначальными белыми. Оказалось, в получившихся клетках присутствовали генетические программы, которые заставляли клетки расходовать энергию в моменты активности. Также был выявлен белок, необходимый для перепрограммирования белого жира.

Ген-регулирующий белок, о котором идет речь, известен как KLF11 (Круппель-подобный фактор-11). Он содержится во всех жировых клетках и необходим для перепрограммирования. На исследования данного механизма у ученых ушло четыре года. По их словам, можно создать препараты, которые будут активировать части генома и факторы вроде KLF11 с целью лечения ожирения.