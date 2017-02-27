В Хмельницком произошло ДТП с участием "скорой" и автобуса, есть пострадавшие

Сегодня около 1 часа ночи при въезде в Хмельницкий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «скорой помощи» и автобуса, в котором находились пассажиры.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции города Хмельницкий Роман Мартынюк, предварительная причина аварии – водитель автобуса не предоставил преимущество в движении «скорой», которая ехала по главной дороге. Читайте такжеВ Польше в ДТП погибла украинская журналистка Травмы различной степени получили работники «скорой помощи»: врач, фельдшер и водитель. По факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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