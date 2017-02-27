В Хмельницком произошло ДТП с участием "скорой" и автобуса, есть пострадавшие
09:21, 27 февраля 2017Новости регионов
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Сегодня около 1 часа ночи при въезде в Хмельницкий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «скорой помощи» и автобуса, в котором находились пассажиры.
Травмы различной степени получили работники «скорой помощи»: врач, фельдшер и водитель / facebook.com/vlad.life
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции города Хмельницкий Роман Мартынюк, предварительная причина аварии – водитель автобуса не предоставил преимущество в движении «скорой», которая ехала по главной дороге.
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Травмы различной степени получили работники «скорой помощи»: врач, фельдшер и водитель.
По факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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