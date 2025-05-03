Химическое вещество, из которого делаются эти контейнеры, негативно влияет на здоровье людей.

На вашей кухне или в больничной палате может скрываться "убийца" из пластика. Речь идет о химическом веществе под названием диоктилфталат (DEHP), которое есть в предметах ежедневного потребления, среди которых пищевые контейнеры и пакеты для внутривенных инъекций. По словам исследователей, это вещество повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на анализ ученых из NYU Langone Health.

"Их новый анализ, основанный на данных о глобальном влиянии на здоровье и окружающую среду, связывает влияние DEHP с 356 238 смертями по всему миру в 2018 году, что составляет 13,5 процента всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди людей в возрасте от 55 до 64 лет", - говорится в материале.

Как оказалось, из них 349 113 смертей были непосредственно связаны с использованием пластика.

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"Используемые для придания пластику гибкости и прочности, фталаты, такие как DEHP, попадают в пищу, воду и даже в воздух, которым мы дышим. Попадая в организм, они распадаются на вредные соединения, которые нарушают гормональный фон, ухудшают метаболизм и вредят здоровью сердечно-сосудистой системы", - объяснили в Interesting Engineering.

В исследовании также говорится о том, что последствия воздействия этого вещества были неравномерно распределены по всему миру. В частности больше всего последствий почувствовали страны Южной Азии и Ближнего Востока, где почти 17% случаев сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых регионах связаны с воздействием этого химического вещества.

"В некоторых частях Ближнего Востока и Южной Азии уровни воздействия DEHP были в шесть раз выше, чем в Европе", - говорят исследователи.

Также вместе с Восточной Азией и Тихоокеанским регионом на эту территорию приходится более 73% всех сердечно-сосудистых смертей в мире, которые связаны с DEHP.

"Существует четкая диспропорция в том, какие части мира несут на себе основное бремя повышенных рисков для сердца от фталатов, - отметил старший автор исследования Леонардо Трасанде.

Что происходит, когда DEHP попадает в организм?

Когда DEHP попадает в организм, то он распадается на несколько метаболитов, которые незаметно разрушают важные биологические системы, в частности вмешиваются в гормональный фон, изменяют метаболизм глюкозы и жиров, а также вызывают воспаление в стенках артерий. Такие факторы являются предвестниками инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых кризов.

"Исследование также подсчитало, что влияние этого вредного пластикового химиката может стоить миру от 10,2 до 3,74 триллиона долларов за один год. Эта сумма включает не только расходы на здравоохранение и потерянную заработную плату, но и более широкую общественную ценность оборванных жизней", - отметили в издании.

Ведущий автор исследования Сара Хайман добавила:

"Освещая связь между фталатами и основной причиной смертности во всем мире, наши выводы дополняют огромное количество доказательств того, что эти химические вещества представляют огромную опасность для здоровья человека".

Другие исследования ученых

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Также исследование показало, что искусственный интеллект учится менять ваше мнение, и делает это лучше людей. Во время эксперимента боты анализировали пол, возраст, этничность и политические предпочтения собеседника, а также строили аргументацию, которая била точно в их ценности и слабые места.

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