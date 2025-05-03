Оказалось, что количество сахара в напитке имеет огромное значение.

Вино - это очень популярный напиток. Благодаря обилию вкусов каждый может подобрать себе то, которое будет ему по душе. Однако для полноценного наслаждения стоит подобрать, чем закусывать вино. Ранее мы рассказывали, как пить виски.

УНИАН узнал у врача-диетолога, гастроэнтеролога Яны Музыры из клиники диетологии "Самойленко", какое вино полезно для желудка, какое вкуснее и с чем его нужно пить.

Какое вино лучше и полезнее

По словам врача, на самом деле нет клинически доказанной информации, что только белое вино более рекомендовано или красное. Однако говоря о том, какое вино полезно, потенциально красное может быть лучше.

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Почему красное вино полезнее? Известно, что оно содержит больше полифенолов, которые имеют потенциальные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В белом вине меньше фенольных соединений, но у него ниже кислотность, чем у красного.

Отдельно Музыра остановилась на том, какое вино полезнее - сухое или полусладкое.

"Если говорить об условно-потенциальной пользе вина, то, конечно, чем менее сладкий напиток, тем лучше, поскольку мы получим меньше вреда. Конечно, мы должны понимать, что в принципе ни один алкоголь не является полезным, но, если мы хотим выбрать менее вредный напиток, то действительно лучше выбирать сухое вино. Именно в таком вине наименьшее количество сахара - в среднем до 4 граммов на литр", - отметила она.

Потребляя такое вино, мы получим меньшую гликемическую нагрузку на организм, то есть будут меньшие скачки глюкозы и инсулина в крови.

Если пить более сладкие варианты вина, то организм будет получать больше калорий, в кровь будет выбрасываться больше глюкозы и инсулина, и человек может даже начать набирать вес, возможны негативные изменения в работе печени. Именно поэтому сухое вино является единственным приемлемым вариантом, если мы хотим употреблять алкоголь.

Кому и сколько можно пить вина

Разобравшись, какое вино самое полезное, стоит рассмотреть и негативную сторону этого напитка. В частности, сколько именно его безопасно пить.

"Вокруг этого вопроса продолжаются баталии, поскольку по рекомендации ВОЗ категорически нет здоровой дозы алкоголя. То есть нельзя сказать, что потребление вина полезно для здоровья. Есть такое понятие как лимит умеренного потребления алкоголя, но это не рекомендация. Просто определено, что умеренное потребление - это верхний предел потребления алкоголя после которого нет выраженного вреда для здоровья. Но это не норма", - подчеркнула Музыра.

То есть нельзя сказать, что есть норма потребления алкоголя в день. ВОЗ вообще не определяет умеренные дозы потребления алкоголя.

Согласно рекомендациям американских экспертов, умеренное потребление алкоголя для женщин - это не более, чем одна стандартная доза в день (14 граммов в пересчете на чистый этанол, то есть 150 мл вина), а для мужчин - не более, чем две стандартные дозы. Мы должны понимать, что чем меньше потреблять алкоголя, тем лучше, и не стоит пить алкоголь чаще, чем три раза в неделю. То есть потребление одной стандартной дозы вина три раза в неделю может не нарушить здоровье женщин, а потребление двух стандартных доз способно не навредить мужскому организму. Но это все очень индивидуально. В общем - чем меньше человек потребляет алкоголя, тем лучше.

Есть определенные абсолютные противопоказания - белое и красное вино нельзя потреблять детям, подросткам, женщинам в период беременности и лактации, людям, которые имеют метаболически ассоциированную жировую болезнь печени, цирроз печени, гепатиты, панкреатит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, язвенную болезнь и гастрит или алкогольную зависимость.

Красное вино может провоцировать гиперемию (во время нее сосуды кровеносной системы в определенном участке переполняются кровью, - Ред.), поэтому его не рекомендуют потреблять пациентам, у которых есть такие заболевания кожи как розацеа или купероз.

Белое вино имеет более высокую кислотность, чем красное, поэтому оно может раздражать слизистую желудка, приводить к обострению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, дуоденита.

"Все потенциальные положительные эффекты можно получить благодаря потреблению ягод винограда. В общем доказано, что алкоголь является канцерогеном, особенно - для молочной железы, желудочно-кишечного тракта и печени. Поэтому вино не является необходимым продуктом для здоровья. Если вы не пьете алкоголь, то это супер-класс, и можно никогда и не начинать это делать", - сказала врач.

С чем употреблять вино

Теперь рассмотрим, чем закусывать вино. По словам диетолога, если вы пьете вино, то закусывать его необязательно.

"Если же мы хотим выпить этот алкоголь во время приема пищи, то лучше его сочетать с такими продуктами. Красное вино можно закусывать нежирными сортами мяса (индейка, курятина, кролик, - Ред.), с более выдержанными сырами (пармезан, гауда). Вино можно потреблять с орехами, темным шоколадом", - рассказала она.

Белое вино обычно сочетают с рыбой, морепродуктами, салатами с оливковым маслом, фруктами, ягодами.

Точно нельзя запивать вином жирную и острую пищу, поскольку это будет давать большую нагрузку на поджелудочную железу и ухудшать отток желчи.

Людям, которые имеют железодефицит, не следует сочетать алкоголь с красным мясом, потому что в алкоголе есть танины и дубильные вещества, которые могут ухудшить усвоение железа.

Стоит отметить, что если потреблять алкоголь вечером в сочетании с солеными продуктами, то потом под глазами будут отеки.

В целом каждый сам для себя выбирает, какое вино самое вкусное. Однако важно помнить рекомендации врача и соблюдать норму.

справка Яна Музыра Врач-диетолог, гастроэнтеролог Яна Музыра имеет врачебный стаж 5 лет. Она занимается коррекцией веса, дефицитных состояний с подбором препаратов и нутрицевтиков, питанием спортсменов, суповодом беременности, лечит и корректирует питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Музыра разрабатывает индивидуальный рацион и осуществляет коррекцию метаболических нарушений: жировой гепатоз, инсулинорезистентность, подагра, сахарный диабет, гиперхолистеринемия.

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