Тунец очень полезен для здоровья, но только при разумном потреблении.

Ароматный тунец для украинцев является одной из самых доступных по цене морских рыб. Чаще всего его покупают в консервированном виде. Из консервы обычно готовят бутерброды или салат из тунца. Люди верят, что такая рыба является не только вкусной, но и очень полезной.

Действительно ли продукт стоит добавить в рацион? О том, чем полезен и вреден тунец, эксклюзивно для УНИАН рассказала врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине клиники диетологии "Самойленко" Елена Зинченко.

Чем полезен тунец для организма

Тунец - это вид морской рыбы, он питательный, поскольку содержит не только минералы и витамины, но и много белка. Как объясняет специалист, в порции тунца (от 85 до 120 граммов) содержится примерно 40 граммов высококачественного белка.

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Большое количество витамина D - еще один аргумент о пользе тунца. Этот витамин нужен для здоровья костно-мышечной системы, обеспечения выполнения иммунной функции. Он положительно влияет на психологическое состояние - предупреждает депрессию и облегчает ее течение.

Много в этой рыбе много витамина В12, который отвечает за кроветворение и профилактику возникновения анемии. Также она содержит антиоксидант селен, что способствует уменьшению повреждения клеток, улучшает когнитивные функции, снижает высокое кровяное давление.

Еще одна причина есть тунец - польза для сердечно-сосудистой системы. Продукт богат Омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным действием, необходимы для профилактики атеросклероза и функционирования мозга.

Как часто можно есть тунец

Организация FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США), которая исследует вопросы взаимосвязи между употреблением определенных продуктов и состоянием здоровья, определила частоту употребления тунца. Она зависит от того, о каком именно виде этой рыбы идет речь. В Украине на полках магазинов есть два вида тунца - Skip jack (легкий тунец) и Albacore (белый тунец).

FDA рекомендует потреблять 2-3 порции в неделю (одна порция - 85 граммов) тунца вида Skip jack и только одну порцию рыбы вида Albacore. Это связано с тем, что в белом тунце выше содержание ртути.

В чем польза тунца консервированного и как выбрать качественный продукт

По словам эксперта, не стоит демонизировать тунец консервированный - польза и вред его хорошо изучены. Он универсален, доступен и прост в хранении. В консерве содержится меньше питательных веществ, чем в свежеприготовленной рыбе, но она тоже полезна для рациона.

Если вы собираетесь худеть, то надо учитывать большую калорийность консервированного тунца в масле, чем в собственном соку. Кроме того, в масле может быть много Омега-3 жирных кислот и, когда вы его сливаете, то теряете эти полезные вещества. А в консерве в собственном соку сохранение Омега-3 будет выше. Еще производители могут добавлять в блюдо некачественное масло.

Диетолог рекомендует потреблять тунец в собственном соку. Затем в блюда можно контролируемо добавлять то масло, которое действительно принесет пользу. Из консервы можно готовить зеленые салаты, сэндвичи или роллы с лавашем.

Также специалист при выборе качественного продукта советует оценить упаковку, - она не должна быть поврежденной или набухшей. Когда вы открываете продукт, не должно ощущаться резкого запаха, который "режет глаза", к примеру, гнилостного. Сама рыба должна бытьне пюреобразной, а кусочками. Если консерва похожа на кашу, то она несвежая. Если вы взяли тунец в масле, то это масло должно быть прозрачным, без мути и осадка.

Кому и почему не рекомендуется есть тунец

По словам эксперта, в тунце есть ртуть - это тяжелый металл, который усваивается нашим организмом и нелегко из него выводится. Он может накапливаться в организме, если в рационе есть ртутьсодержащие продукты. Металл может повреждать нервы, иммунную систему и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Не стоит потреблять тунец беременным и кормящим мамам. Им нужно остерегаться не только потребления тунца, но и других продуктов, в которых могут содержаться тяжелые металлы - они негативно влияют на плод во время беременности.

Альтернатива тунцу очень проста - есть много других видов рыбы, которые меньше живут, чем тунец, и поэтому в них накапливается за период жизни меньше тяжелых металлов. Можно есть не только другую морскую рыбу, но и речную.

справка Елена Зинченко Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине Работает в клинике диетологии "Самойленко". Врачебный стаж - 6 лет.

Ее направления: коррекция веса и дефицитных состояний, разработка индивидуального рациона, сопровождение пациентов с нарушением и расстройствами пищевого поведения, профилактика ожирения, сердечно-сосудистых болезней, нарушения работы внутренних органов.

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