Выяснилось, что жены, страдавшие от физического насилия, обладают удивительной особенностью — они чаще рожают мальчиков.

Удивительное открытие сделал доктор наук Сатоши Каназава из Лондонской школы экономических и политических наук, выбрав для исследования женщин, которые становились жертвами семейного насилиям.

Выяснилось, что жены, страдавшие от физического насилия, обладают удивительной особенностью — они чаще рожают мальчиков.

Один из популярных постулатов эволюционной биологии, свидетельствует, что приоритетным для передачи по наследству становится тот родительский признак, который больше пригодится потомству для продолжения рода. И этот признак в определенной степени влияет на выбор пола ребенка. Если это мужской признак — например, агрессивность, то больше шансов, что родиться мальчик. А если это качество, делающее более конкурентоспособной женщину, то на свет появится девочка.

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Какие же выгоды в современном обществе дает мужчине повышенная агрессивность? В современном обществе агрессивность не слишком большой плюс. Но раньше агрессивные мужчины становились великими воинами и вождями. Что давало им возможность иметь много жен, а следовательно — оставлять большое потомство.

Чтобы подтвердить эту теорию Каназава изучил соотношение полов среди детей, которые появлялись на свет в гаремах. Характерная картина наблюдалась среди потомства самого плодовитого отца в истории — второго правителя султана Марокко Мулай Исмаила (1645-1727). Он был одним из самых жестоких людей своего времени, по некоторым оценкам он собственноручно участвовал в казнях и пытках 30 тыс. человек. В его гареме насчитывалось 500 наложниц и четыре официальные жены. В общей сложности женщины родили ему 888 детей (эта цифра фигурирует в Книге рекордов Гиннеса) из них 548 были мальчиками и 340 девочками.

Сатоши Каназава приводит данные другого интересного исследования, в ходе которого изучалась судьба 17 тыс. младенцев женского пола, появившихся на свет в Великобритании в 1958 году. В возрасте 7 лет, когда девочки пошли в первый класс, учителям было предложено оценить внешность первоклассниц на предмет миловидности. Прошли годы и когда женщинам исполнилось 45 лет, ученые попросили заполнить анкету, в которой надо было указать пол и возраст рожденных у них детей. В результате выяснилось, что у девочек, которые были признаны привлекательными в 7-летнем возрасте, вероятность рождения ребенка женского пола увеличивалась на 26%.

Этот феномен объясняется тем, что внешность заметно повышает репродуктивный успех у женщины и с точки зрения эволюции именно это качество больше нуждается в передаче по наследству. Итак, красивые женщины обречены чаще рожать девочек, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова