Женщину можно простить, когда она плакчет от любви. Однако мужчины слишком эмоциональную реакцию проявлять не могут.

Один из самых волнующих вопросов - почему женщины любят сильнее мужчин. Вся разница заключается в особенности функционирования мозга. У женщин больше функционирует правое полушарие, а у мужчин – левое.

Правое полушарие отвечает за эмоциональное состояние, творчество, образность в мышлении, визуальное восприятие. А левое полушарие отвечает за логическое мышление, точность, конкретность, структурность в восприятии, пишет nashamama.

Таким образом, можно обобщенно описать типичных женщин и мужчин. Поэтому для женщин свойственна эмоциональность, внимание к мелочам. Представительницы женского пола могут легко говорить о своих чувствах и переживаниях. Мужчины же, как правило, более скупы на слова и проявление эмоций. Для многих женщин нормально думать, что мужчины любят меньше. Хотя, они тоже умеют любить не меньше женщин.

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Это очень упрощенное разъяснение вопроса. Но, в самых важных и серьезных моментах нужно знать и понимать особенности мужской психологии.

Люди могут только допустить кто любит больше, потому что никаких надлежащих доказательств силы любви нет. Можно внешне видеть лишь проявление эмоций, но измерить, кто из полов что чувствует – не возможно. Каждый человек индивидуален и каждый любит, как умеет.

Между тем, общество поощряет эмоциональность женщины. Ей простительно плакать от любви.

Однако мужчины слишком эмоциональную способность проявить не могут. Поэтому и выражают мужчины любовь сдержанно. Женщине нужны слова, объятия, нежность и внимание. И часто мужчине трудно дать это в нужном объеме. Поэтому секрет взаимной счастливой любви не только в ней самой, а еще и в том, чтобы о ней говорить, особенно женщине.

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Автор: Виолетта Орлова